Khánh Hòa đón 38 chuyến bay quốc tế mỗi ngày

Ngày 9.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, mỗi ngày có 38 chuyến bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh, đưa hàng ngàn du khách đến với địa phương.

Ba tháng qua, toàn tỉnh đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2024. Điểm nhấn đáng chú ý là sự tăng trưởng vượt bậc của lượng khách quốc tế, bởi trong số 2,5 triệu lượt khách nói trên thì có đến hơn 1,3 triệu lượt khách nước ngoài (tăng 12,5% so với cùng kỳ), cao hơn khách nội địa. Doanh thu du lịch tháng 3.2025 đạt 3.483,2 tỉ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024; tính chung quý 1 năm 2025 đạt 13.850,4 tỉ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sân bay quốc tế Cam Ranh đón 38 chuyến bay quốc tế mỗi ngày ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, cho biết sự tăng trưởng này có được là nhờ vào việc tăng cường các chuyến bay thẳng và tàu biển đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa. Đặc biệt, thị trường khách Nga đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với sự khai trương đường bay Moscow - Cam Ranh của hãng Aeroflot và các chuyến bay thuê bao từ 11 thành phố của Nga do Công ty Anex Việt Nam phối hợp với hãng hàng không Azur Air khai thác.

Thời gian tới, Công ty Pegas Misr Việt Nam sẽ phối hợp cùng hãng hàng không quốc tế Ikar của Tập đoàn Pegas Touristik tổ chức các chuyến bay từ thị trường khách Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Dự kiến chuyến đầu tiên khởi hành từ sân bay quốc tế Khabarovsk Novy đến sân bay quốc tế Cam Ranh ngày 18.4 này.

Khách Nga tại sân bay quốc tế Cam Ranh ngày 17.3 ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết thêm, từ đây đến cuối năm sẽ còn nhiều hãng hàng không khai thác đường bay đưa khách từ Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc) đến Khánh Hòa.

Được biết, năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 6,6 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt 60.000 tỉ đồng.