Hàng trăm chuyến bay đưa khách Nga trở lại Nha Trang

Ngày 4.3, Công ty Anex Việt Nam thông báo từ ngày 16.3, Anex Việt Nam sẽ chính thức vận hành trở lại các đường bay thuê chuyến (charter) kết nối 11 thành phố của Nga tới sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa.

Các chuyến bay sẽ được hãng hàng không Azur Air LLC khai thác, sử dụng đội tàu bay Boeing 757, Boeing 767 và Boeing 777, đưa khách từ 11 thành phố: Moscow, Ekaterinburg, Khabarovsk, Vladivostok, Barnaul, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Irkutsk, Tomsk, Novokuznetsk,Blagoveshchensk nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Dự kiến trong tháng 3 sẽ có 12 chuyến; tháng 4 đến tháng 6 sẽ từ 50 - 55 chuyến/tháng; từ tháng 7 trở đi dự kiến tăng 90 - 100 chuyến/tháng.

Máy bay Azur Air đưa khách Nga đến Khánh Hòa vào cuối năm 2021 ẢNH: X.T

Chuyến bay đầu tiên xuất phát từ Irkutsk ngày 16.3, dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh vào ngày 17.3 với 238 khách. Khách du lịch Nga đến Khánh Hòa sẽ lưu trú ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 3 đến 5 sao, thời gian lưu trú ít nhất là 5 đêm.

Do ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine, các chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa bị ngưng từ tháng 3.2022 cho đến nay.

Trong năm 2024, Anex Việt Nam đã đón 46.348 lượt khách từ khối CIS đến Khánh Hòa du lịch và nghỉ dưỡng, góp phần đưa Nha Trang trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại di tích Tháp Bà (Nha Trang) ẢNH: BÁ DUY

Đây là tin vui với ngành du lịch Khánh Hòa. Được biết năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 6,6 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt 60.000 tỉ đồng.

Trước đó ngày 24.2, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cho biết, ước tính trong tháng 2.2025, toàn tỉnh đón khoảng 920.000 lượt khách lưu trú, giảm hơn 2,3% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 455.000 lượt, tăng 1% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 465.000 lượt, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch tháng 2.2025 ước đạt 4.779,3 tỉ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.