Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phú Quốc bắn pháo hoa ở địa điểm mới

Ngày 11.2, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), cho biết đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa ở vị trí mới.

Theo đó, lúc 21 giờ 30 đến 21 giờ 45 ngày 16.2 (29 tết), tại khu vực cầu cảng hành khách quốc tế, Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa tầm thấp. Trước đó, chương trình văn nghệ chào đón năm mới cũng được tổ chức tại công viên sân bay cũ (thuộc khu phố 6 Dương Đông), đây là công viên vừa được xây dựng.

Sân khấu chương trình văn nghệ chào năm mới đang được lắp đặt tại công viên sân bay cũ, thuộc khu phố 6 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại khu vực công viên Bạch Đằng và công viên Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh, dự kiến ngày 12.2 (25 tết) sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động cụm hoa xuân để phục vụ người dân và du khách.

Những ngày cận tết, các hoạt động thương mại như hội chợ - hội xuân, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương, bánh dân gian... cũng sẽ diễn ra.

Bên cạnh các hoạt động nêu trên, UBND đặc khu Phú Quốc còn tổ chức thăm và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị ngành dọc đóng quân trên địa bàn; tặng quà đội ngũ y bác sĩ trực tết, công nhân vệ sinh, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nhân là trẻ em nghèo đang điều trị tại Trung tâm y tế Phú Quốc.