Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phú Quốc bắn pháo hoa ở địa điểm mới

Hoàng Trung
Hoàng Trung
11/02/2026 10:42 GMT+7

Khác với những năm trước, giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc khu Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa ở địa điểm mới.

Ngày 11.2, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), cho biết đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa ở vị trí mới.

Theo đó, lúc 21 giờ 30 đến 21 giờ 45 ngày 16.2 (29 tết), tại khu vực cầu cảng hành khách quốc tế, Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa tầm thấp. Trước đó, chương trình văn nghệ chào đón năm mới cũng được tổ chức tại công viên sân bay cũ (thuộc khu phố 6 Dương Đông), đây là công viên vừa được xây dựng.

Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phú Quốc bắn pháo hoa ở địa điểm mới- Ảnh 1.

Sân khấu chương trình văn nghệ chào năm mới đang được lắp đặt tại công viên sân bay cũ, thuộc khu phố 6 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại khu vực công viên Bạch Đằng và công viên Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh, dự kiến ngày 12.2 (25 tết) sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động cụm hoa xuân để phục vụ người dân và du khách.

Những ngày cận tết, các hoạt động thương mại như hội chợ - hội xuân, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương, bánh dân gian... cũng sẽ diễn ra.

Bên cạnh các hoạt động nêu trên, UBND đặc khu Phú Quốc còn tổ chức thăm và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị ngành dọc đóng quân trên địa bàn; tặng quà đội ngũ y bác sĩ trực tết, công nhân vệ sinh, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nhân là trẻ em nghèo đang điều trị tại Trung tâm y tế Phú Quốc.

Tin liên quan

Cà Mau bắn pháo hoa đón giao thừa ở 5 địa điểm

Cà Mau bắn pháo hoa đón giao thừa ở 5 địa điểm

Đêm 29 Tết Bính Ngọ 2026, Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật 90 phút truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu lớn, đồng thời bắn pháo hoa ở 5 địa điểm.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ Hoa xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận