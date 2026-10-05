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    Đời sốngCộng đồng

    Hàng ngàn con cầu gai cát dạt vào biển Nha Trang, giẫm phải có nguy hiểm?

    Bá Duy
    Bá Duy
    Hàng ngàn con cầu gai cát với lớp gai mảnh như sợi cước dạt vào bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa). Nhiều con còn sống, bò sát mép nước khiến người tắm biển tò mò quan sát.

    Ngày 5.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Đàm Hải Vân, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đơn vị đang thu gom cầu gai cát dạt vào bờ để tránh gây nguy hiểm cho người dân đi tắm biển.

    Trước đó, những ngày đầu tháng 10, hàng trăm con cầu gai cát nằm rải rác sát mép nước dọc bãi biển Nha Trang. Sinh vật có kích thước nhỏ, thân màu trắng xen nâu, phủ kín những chiếc gai mảnh như sợi cước. Nhiều con vẫn còn sống và bò chậm trên cát sau mỗi đợt sóng.

    Vì thấy lạ, nhiều người dân và du khách dừng lại xem, chụp ảnh, quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

    Người dân, du khách bất ngờ với sinh vật 'lạ' dạt vào biển Nha Trang - Ảnh 1.

    Hàng ngàn con cầu gai cát dạt vào bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) vào những ngày qua

    ẢNH: BÁ DUY

    Ghi nhận vào sáng 5.10, nhiều người dân đi tắm biển thích thú ngồi xuống quan sát những con cầu gai cát đang bò chậm sau mỗi đợt sóng. Không ít người cầm điện thoại chụp cận cảnh lớp gai mảnh, quay video lúc chúng di chuyển.

    Không phải lần đầu dạt vào Nha Trang

    Cầu gai cát không phải sinh vật mới ở biển Nha Trang. Tháng 8.2014, loài này từng dạt vào bãi biển Nha Trang với số lượng lớn. Năm 2019, chúng tiếp tục xuất hiện tại đây.

    Năm 2014, Viện Hải dương học đã lấy mẫu kiểm tra và xác định cầu gai cát thuộc nhóm cầu gai hình tim. Kết quả giải phẫu khi đó cho thấy tuyến sinh dục của các cá thể chưa phát triển. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng chúng dạt vào bờ không phải để sinh sản.

    Người dân, du khách bất ngờ với sinh vật 'lạ' dạt vào biển Nha Trang - Ảnh 2.

    Người dân tắm biển thích thú nhặt những con cầu gai cát ngay dưới chân mình

    ẢNH: BÁ DUY

    Theo các chuyên gia, khác với các loài cầu gai quen thuộc sống trên đá và rạn san hô, cầu gai hình tim sống vùi trong lớp cát, bùn dưới đáy biển. Một số loài có thể vùi sâu khoảng 20 cm. Chúng ăn chất hữu cơ lẫn trong trầm tích.

    Chúng được gọi là cầu gai hình tim vì phía trước cơ thể có một rãnh lõm khiến đường viền trông giống trái tim. Hàng nghìn chiếc gai trên thân phối hợp với nhau như một bộ máy đào cát.

    Người dân, du khách bất ngờ với sinh vật 'lạ' dạt vào biển Nha Trang - Ảnh 3.

    Cận cảnh con cầu gai cát với lớp gai mảnh như sợi cước

    ẢNH: BÁ DUY

    Khi đào bới và kiếm ăn, cầu gai hình tim liên tục đảo trộn các lớp cát đáy, giúp nước biển lưu thông vào nền đáy và góp phần tái chế vật chất hữu cơ. Vì vậy, giới khoa học xem chúng là những "kỹ sư sinh thái" của nền đáy biển.

    Giẫm phải cầu gai cát có nguy hiểm?

    Đến nay chưa có bằng chứng khoa học cho thấy nhóm cầu gai hình tim có gai mang nọc độc. Các loài cầu gai có gai độc đã được xác nhận chủ yếu thuộc những nhóm khác như: chi Diadema hay Echinothrix.

    Tuy nhiên, gai cầu gai được cấu tạo chủ yếu từ đá vôi nên giòn, dễ gãy. Khi đâm vào da, gai có thể gãy thành mảnh nhỏ và mắc lại trong da, gây đau, ngứa, sưng và viêm tại chỗ.

    Người dân, du khách bất ngờ với sinh vật 'lạ' dạt vào biển Nha Trang - Ảnh 4.

    Ban Quản lý vịnh Nha Trang thu gom những con cầu gai cát dạt vào bờ để tránh gây nguy hiểm cho người dân

    ẢNH: BQL VỊNH NHA TRANG

    Trong đợt năm 2014, Viện Hải dương học cũng ghi nhận gai cầu gai cát rất mảnh và mềm. Khi đâm vào da, gai gây khó chịu và khó lấy ra, nhưng không gây đau rát hay sốt như một số loài cầu gai khác.

    Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển, đi dạo trên bãi cát cần quan sát kỹ, hạn chế đi chân trần ở những khu vực có nhiều cầu gai cát.

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