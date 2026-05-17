Tàu buồm xuất hiện, bờ kè Vĩnh Nguyên biển Nha Trang bỗng 'nổi như cồn'

Bá Duy
17/05/2026 05:45 GMT+7

Bờ kè Vĩnh Nguyên dài hơn 500 m ven biển phường Nha Trang đang trở thành điểm check-in được người dân và du khách săn đón nhờ góc chụp độc đáo khi có tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn neo giữa vịnh.

Bờ kè Vĩnh Nguyên (còn gọi bờ kè làng Chụt) nằm dọc bờ biển phường Nha Trang (Khánh Hòa). Khu vực này giáp núi Cảnh Long, nơi có di tích Biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại). Bờ kè sở hữu tầm nhìn ôm trọn ba lớp cảnh: biển xanh thấu đáy phía trước, đồi núi xanh mướt phía sau và phố biển Nha Trang phía xa.

Điểm nhấn khiến khu vực này bùng nổ trên mạng xã hội chính là hình ảnh tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn neo đậu gần bờ, tạo khung cảnh vừa lạ vừa gợi cảm giác như đang đứng ở một cảng biển châu Âu.

Bờ kè Vĩnh Nguyên với khung cảnh tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn neo giữa vịnh Nha Trang đang thu hút nhiều người đến chụp ảnh check-in

Các bạn trẻ đánh giá ảnh chụp nơi đây gợi cảm giác như đang đứng ở một cảng biển châu Âu

Khánh Vân, sinh viên Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ nhóm bạn biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và quyết định chạy xe ra ngay. Khánh Vân cho biết, góc nhìn ở đây rộng, có tàu buồm làm điểm nhấn, chụp ảnh lên rất đẹp mà lại không đông đúc như ở trung tâm.

Góc chụp "chill" với thuyền buồm phía sau được nhiều bạn trẻ yêu thích

Đường đi đến đây khá thuận tiện, người dân và du khách có thể đi xe ô tô hoặc xe máy đến tận nơi. Chỉ cần ghé bờ kè bất kỳ thời điểm nào trong ngày là có ngay góc chụp ưng ý. Tuy nhiên, buổi chiều là khung giờ đông nhất khi từng nhóm bạn trẻ mang theo máy ảnh, chờ khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống vịnh Nha Trang để "bắt" ánh sáng cùng con tàu buồm in bóng trên mặt biển.

Thời điểm cuối ngày được nhiều bạn trẻ lựa chọn, để chụp được trọn ánh hoàng hôn trên vịnh Nha Trang

Nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến để check-in

Nhiều bạn trẻ chia sẻ, điểm khác biệt của bờ kè Vĩnh Nguyên so với nhiều chỗ check-in khác tại Nha Trang là ngoài khung cảnh tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn neo đậu phía sau, không gian nơi đây vẫn giữ được nhịp sống làng chài, với hình ảnh ngư dân thu lưới, tàu cá vào ra, người dân địa phương câu cá hay hóng gió buổi chiều.

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn trong ánh hoàng hôn trên vịnh Nha Trang. Tàu dài 67 m, rộng 10 m, là tàu buồm hiện đại bậc nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam, đóng vai trò phục vụ huấn luyện và đối ngoại quốc phòng

Chính những chi tiết đời thường đó lại làm cho nhiều bức ảnh đậm chất Nha Trang hơn. Ngoài ra bờ kè Vĩnh Trường cũng nằm gần Viện Hải dương học và di tích Biệt thự Cầu Đá, thuận tiện để kết hợp tham quan trong cùng một buổi.

