Mưa lũ chia cắt đường, bộ đội lo bữa ăn nội trú cho học sinh miền núi

Tối 10.11, Đồn biên phòng Ba Nang (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết trong 2 ngày qua, đơn vị đã cắt cử lực lượng hỗ trợ Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Đakrông lo bữa ăn nội trú cho các em học sinh.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Nang cùng giáo viên, nhân viên trong nhà trường nấu ăn phục vụ các em học sinh nội trú ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG BA NANG

Trong hai ngày qua (9 - 10.11), trên địa bàn xã Đakrông xảy ra mưa lớn, các tuyến đường giao thông bị chia cắt do nước dâng cao qua các ngầm tràn, nhiều khu vực ngầm tràn ngập sâu từ 1 - 3 m, người và phương tiện không thể lưu thông, các bản bị chia cắt tạm thời.

Trước tình hình trên, các chuyến xe từ trung tâm xã Đakrông không thể chở thực phẩm vào Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Đakrông, nhà trường rất lo lắng trước việc đảm bảo 3 bữa ăn cho các em học sinh nội trú.

Nhận được thông tin, các chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Nang đóng quân trên địa bàn đã đến hỗ trợ nhà trường, nấu các suất ăn, chăm lo cho học sinh.

Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Đakrông có hơn 900 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG BA NANG

Trung tá Nguyễn Duy Thánh, chính trị viên phó Đồn biên phòng Ba Nang cho biết đồn cùng nhà trường đã huy động nguồn thực phẩm tại chỗ, tổ chức nấu các suất ăn, bảo đảm 3 bữa mỗi ngày cho các em học sinh.

"Do giao thông bị chia cắt cục bộ nên không đảm bảo được cung ứng trong mấy hôm nay. Để đảm bảo cho các em học sinh có được bữa ăn nội trú ngon và đúng quy định, đơn vị đã tham mưu cho nhà trường huy động và kêu gọi các gia đình có thực phẩm tươi sống tạm thời bán cho trường để trường tổ chức bữa cơm cho học sinh", trung tá Nguyễn Duy Thánh chia sẻ.

Hơn 1.500 suất ăn phục vụ các em học sinh 3 bữa sáng, trưa, tối ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG BA NANG

Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Đakrông có hơn 900 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh được học tập, ăn ở tập trung tại trường và được thầy cô trực tiếp quản lý, chăm sóc. Học sinh được tổ chức học 2 buổi/ngày, được chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, phụ huynh cũng không phải đưa đón con hằng ngày như trước đây.

Từ nguồn lương thực huy động từ người dân, các chiến sĩ biên phòng cùng thầy cô giáo đã chuẩn bị hơn 1.500 suất ăn phục vụ các em học sinh 3 bữa sáng, trưa, tối. Một số học sinh nhà ở gần trường nên chỉ ở lại ăn buổi trưa, một số em đang học ở điểm trường khác.

Các chiến sĩ huy động nguồn lương thực từ người dân để nấu ăn cho học sinh ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG BA NANG

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Nang đã góp phần giúp nhà trường ổn định việc ăn uống, sinh hoạt cho các em học sinh trong những ngày mưa lũ, giao thông bị chia cắt.



