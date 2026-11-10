Cử tri TP.HCM kiến nghị siết chặt trách nhiệm quản lý bữa ăn bán trú

Chiều 10.11, tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, tiếp xúc cử tri phường An Phú.

Tại hội nghị, cử tri phường An Phú nêu nhiều kiến nghị liên quan đến chính sách cư trú, giáo dục, hạ tầng giao thông và quản lý chất lượng bữa ăn bán trú.

Tổ đại biểu HĐND TP.HCM trong buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NI NA

Lo ngại vấn đề quản lý bữa ăn bán trú

Trong lĩnh vực cư trú, cử tri phản ánh một số hộ dân có nhà ở, sinh sống ổn định nhiều năm nhưng chưa thể đăng ký thường trú do vướng mắc pháp lý đất đai. Có những gia đình sinh sống tại phường hơn 10 năm nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc đăng ký thường trú.

Cử tri phường An Phú đề nghị chính quyền rà soát, xác minh hiện trạng nhà ở và quá trình cư trú; nghiên cứu cơ chế ghi nhận nơi ở thực tế, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là trẻ em.

Cử tri phường An Phú phát biểu ý kiến ẢNH: NI NA

Về giáo dục, ông Nguyễn Xuân Đương, cử tri khu phố 4, phường An Phú, kiến nghị thành phố nghiên cứu xây dựng thêm trường THPT trên địa bàn. Theo ông, địa phương hiện có 4 trường tiểu học nhưng chỉ có một trường THPT, với quy mô 112 lớp, gây áp lực lên cơ sở vật chất và công tác dạy học.

Cùng liên quan đến trường học, ông Trương Hoài Phương, cử tri khu phố Bình Chuẩn 4, đề xuất cần có cơ chế chuyên trách quản lý bữa ăn bán trú trong trường học.

"Giáo viên đang đảm nhiệm nhiều công việc chuyên môn, nếu phải kiêm thêm việc lựa chọn thực phẩm, tổ chức chế biến và giám sát chất lượng bữa ăn sẽ tạo thêm áp lực, trong khi đây là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn về an toàn vệ sinh thực phẩm", ông Phương nói.

Cử tri kiến nghị lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn thông qua đấu thầu, phân định rõ trách nhiệm giữa nhà trường, đơn vị cung cấp và cơ quan quản lý; đồng thời tăng cường sự giám sát của ngành y tế và phụ huynh.

Các cử tri lắng nghe tổ đại biểu HĐND TP.HCM giải đáp kiến nghị ẢNH: NI NA

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, cho biết: "Việc giao phường tổ chức đấu thầu, kiểm tra và giám sát toàn bộ hoạt động cung cấp thực phẩm là khó khả thi do nhân lực còn hạn chế".

Trong khi đó, ban giám hiệu và giáo viên có điều kiện để theo dõi trực tiếp bữa ăn, nắm bắt khẩu phần và chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Hiện nay, các trường trên địa bàn phường An Phú đều tổ chức nấu ăn tại chỗ, không đưa suất ăn chế biến sẵn từ bên ngoài vào. Việc tổ chức bữa ăn có sự giám sát của ban giám hiệu và đại diện phụ huynh.

Ngoài ra, UBND phường đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường trong tháng 10. Qua kiểm tra, kết quả được đánh giá là tốt, đáp ứng yêu cầu.

Kiến nghị UBND TP.HCM giải quyết khiếu nại tồn tại 20 năm

Cùng ngày (10.11), tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm ông Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tân; ông Đậu Đức Cường, Phó ban Pháp chế HĐND; bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó ban Văn hóa xã hội HĐND, tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp và Vĩnh Tân.

Cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp đề nghị sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cử tri cũng phản ánh tình trạng một số bãi xe container tự phát gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Về lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục liên quan đến phân chia thừa kế quyền sử dụng đất...

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tân, người dân kiến nghị về các lĩnh vực khám chữa bệnh, chính sách đất đai, tách thửa; giao thông nông thôn; an ninh trật tự…

Cử tri phường Vĩnh Tân phát biểu ý kiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, tại buổi tiếp xúc này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tân đề nghị tổ đại biểu HĐND TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân đã tồn tại 20 năm nay liên quan đến giải tỏa, bồi thường, thu hồi đất và tái định cư Khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tân, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phường Vĩnh Tân đã yêu cầu Khu công nghiệp VSIP 2 làm việc để giải quyết vấn đề.

Theo ông Phương, vấn đề còn vướng mắc ở chỗ từ sau ngày 1.7.2025 sau khi sáp nhập, các quy định về hợp đồng, chuyển nhượng có thay đổi dẫn đến phát sinh chính sách thuế nên vướng mắc.

Tuy nhiên, ông Phương cho rằng: "Vậy trước ngày sáp nhập tại sao các kiến nghị của người dân không được giải quyết? Chúng tôi cũng đề nghị Khu công nghiệp VSIP 2 giải thích cho rõ và giải quyết cho người dân".