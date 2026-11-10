Tháo cầu phao tránh lũ, học sinh Quảng Trị phải đi thuyền giữa dòng nước xiết

Ngày 10.11, ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, cho biết do nước sông Gianh dâng cao, dòng chảy xiết, cầu phao tại thôn Đồng Phú đã được tháo dỡ từ chiều 9.11 để đảm bảo an toàn.

Theo ông Phương, thời điểm nước lũ đổ về, một số học sinh đã đến trường từ buổi sáng khi cầu phao vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đến chiều, cầu phao phải tháo để tránh nguy cơ bị lũ cuốn trôi, khiến việc trở về nhà của các em gặp khó khăn.

Hình ảnh những chiếc đò nhỏ chở học sinh giữa dòng nước chảy xiết, đục ngầu ẢNH: THANH LỘC

Thót tim cảnh học sinh đi thuyền qua sông Gianh giữa dòng nước lũ dâng cao

Hình ảnh tại khu vực cho thấy, giữa dòng nước lũ đục ngầu, chảy xiết, một chiếc thuyền chở nhiều người, trong đó có học sinh, di chuyển qua sông. Một số em được người dân hỗ trợ đưa qua sông, những trường hợp chưa thể trở về nhà đã xin ở lại nhà người quen để đảm bảo an toàn.

Ngay sau đó, chính quyền xã Tuyên Phú huy động công an, quân sự, lực lượng an ninh cơ sở và thôn đội phối hợp người dân hỗ trợ kéo cầu phao vào vị trí an toàn, đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm soát việc đi lại tại khu vực.

Đáng chú ý, thôn Đồng Phú hiện có 225 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Việc cầu phao phải tháo dỡ mỗi khi nước lũ dâng cao khiến giao thông qua sông bị gián đoạn, khu dân cư đứng trước nguy cơ bị chia cắt.

Những hình ảnh làm người xem không khỏi thót tim ẢNH: THANH LỘC

Ông Phương cho biết cầu phao hiện do người dân quản lý, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, đặc biệt là việc đến trường của học sinh. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, công trình này thường xuyên phải tháo dỡ để tránh bị dòng nước cuốn trôi.

Trong ngày 10.11, UBND xã Tuyên Phú tiếp tục bố trí lực lượng công an túc trực tại khu vực, kiên quyết không để người dân qua lại khi dòng nước còn nguy hiểm. Học sinh bị ảnh hưởng cũng được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo xã Tuyên Phú, người dân thôn Đồng Phú đã nhiều lần kiến nghị xây dựng cầu kiên cố thay thế cầu phao nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Chính quyền địa phương mong muốn các cấp, ngành quan tâm đầu tư công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập của người dân, hạn chế tình trạng chia cắt mỗi khi mưa lũ xảy ra.