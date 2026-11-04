    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Một học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước sau giờ tan trường ở Huế

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Sau giờ tan trường, không thấy một học sinh lớp 3 (ở xã Long Quảng, Huế) về nhà, gia đình và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, sau đó phát hiện nạn nhân tử vong bên bờ suối do đuối nước.

    Chiều 4.11, cơ quan chức năng xã Long Quảng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong.

    Nam sinh lớp 3 ở Huế đuối nước tử vong sau giờ tan trường - Ảnh 1.

    Hiện thi thể em P. đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự

    ẢNH: B.T

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4.11, sau khi tan học, em P.V.P (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Long Quảng, trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng) không trở về nhà.

    Không thấy con, gia đình đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm.

    Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, người dân và lực lượng tìm kiếm phát hiện P. nằm bất tỉnh bên bờ suối A Ka thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng. Mặc dù người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng sơ cứu tại chỗ, nhưng em P. không qua khỏi.

    Hoàn cảnh gia đình em P. khó khăn; thời điểm gặp nạn, em P. đang sống chung với bà, còn bố mẹ đi làm ăn xa.

    Nguyên ban đầu được xác định em P. tử vong do đuối nước. Hiện Công an xã Long Quảng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

    Tin liên quan

    3 nam sinh lớp 10 đi câu cá và tắm ao, 1 em đuối nước tử vong

    3 nam sinh lớp 10 đi câu cá và tắm ao, 1 em đuối nước tử vong

    3 nam sinh lớp 10 cùng trường đi câu cá, tắm ao vào ngày cuối tuần thì 1 em bị đuối nước tử vong.

    Khám phá thêm chủ đề

    Đuối nước tử vong Học sinh tử vong Huế xã Long Quảng học sinh bị đuối nước

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận