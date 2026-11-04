Một học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước sau giờ tan trường ở Huế

Chiều 4.11, cơ quan chức năng xã Long Quảng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong.

Hiện thi thể em P. đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự ẢNH: B.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4.11, sau khi tan học, em P.V.P (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Long Quảng, trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng) không trở về nhà.

Không thấy con, gia đình đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, người dân và lực lượng tìm kiếm phát hiện P. nằm bất tỉnh bên bờ suối A Ka thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng. Mặc dù người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng sơ cứu tại chỗ, nhưng em P. không qua khỏi.

Hoàn cảnh gia đình em P. khó khăn; thời điểm gặp nạn, em P. đang sống chung với bà, còn bố mẹ đi làm ăn xa.

Nguyên ban đầu được xác định em P. tử vong do đuối nước. Hiện Công an xã Long Quảng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.