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    Thời sựDân sinh

    3 nam sinh lớp 10 đi câu cá và tắm ao, 1 em đuối nước tử vong

    Nam Long
    Nam Long
    3 nam sinh lớp 10 cùng trường đi câu cá, tắm ao vào ngày cuối tuần thì 1 em bị đuối nước tử vong.

    Chiều 5.10, tin từ Công an xã Tân An (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ vụ thiếu niên 15 tuổi trên địa bàn bị đuối nước dẫn đến tử vong; đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

    3 nam sinh lớp 10 đi câu cá và tắm ao, 1 em đuối nước tử vong- Ảnh 1.

    Người dân hỗ trợ tìm kiếm thi thể nam sinh đuối nước

    ẢNH: CTV

    Theo đó, vào chiều 4.10, ngày nghỉ nên nhóm 3 học sinh cùng lớp 10 ở địa phương gồm: N.V.H.Ng, P.T.P và N.H.N (cùng 15 tuổi, ở ấp Trà Ốp, xã Tân An) rủ nhau đi câu cá và tắm ao. Lúc này, cả nhóm cắm cần câu rồi đi xuống tắm ao.

    Trong lúc tắm, P. phát hiện cần câu dính cá nên lên bờ; Ng. và N. cũng chuẩn bị lên bờ. Lúc này, bất ngờ N. bị trượt chân nên kéo cả Ng. xuống nước. Phát hiện sự việc, P. xuống nước kéo hai bạn lên bờ, nhưng sau đó N. bị rơi vào khu vực nước sâu. P. và Ng. sau khi lên bờ đã chạy đi tìm người đến cứu nạn. Tuy nhiên, khi người dân vớt được N. thì nạn nhân đã tử vong. 

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