Mưa gió, côn trùng làm ảnh hưởng việc thi công cầu Đại Ngãi

Mưa gió, côn trùng gây ảnh hưởng

Ngày 3.10, ông Đinh Lê Thông, Giám đốc dự án cầu Đại Ngãi (Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng), cho biết dự án cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ (trước đây là Trà Vinh và Sóc Trăng) đang được thi công đảm bảo tiến độ.

Cầu Đại Ngãi 1 đang dần thành hình ẢNH: NAM LONG

Tuy nhiên, theo ông Thông, mưa lớn kéo dài kèm theo gió lớn trên cao, cùng với thời tiết ẩm ướt nên côn trùng như kiến ba khoang, muỗi... sinh sản nhiều khiến công tác thi công bị ảnh hưởng lớn. Đơn vị đã khắc phục bằng cách làm việc vào sáng sớm và tăng ca vào chiều muộn để kịp tiến độ.

Các công nhân được chỉ huy quán triệt công việc trước khi vào thực hiện ẢNH: NAM LONG

Theo đó, gói thầu xây lắp số 11-XL (cầu Đại Ngãi 2) đang được triển khai thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu. Gói thầu đang có 4 mũi thi công với tổng số 20 nhân lực và 7 máy móc, thiết bị, gồm: 1 mũi thi công hoàn thiện; 1 mũi thi công hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông; 2 mũi thi công kè gia cố luồng Trần Đề.

Công nhân thi công trên thân trụ tháp chính ẢNH: NAM LONG

Trong đó, đào nền đường; xử lý nền đất yếu cắm bấc thấm; đắp nền K95, K98; thảm bê tông nhựa đạt 100%; cống thoát nước các loại 45/48 cống, đạt 94% (các cống còn lại thuộc hệ thống kè); 6/6 cầu đang triển khai thi công đạt 100%.

Thảm bê tông nhựa ở các đoạn đường dẫn đã cơ bản hoàn thành ẢNH: NAM LONG

Đối với gói thầu xây lắp số 15-XL (cầu Đại Ngãi 1) đang được triển khai thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, gói thầu có 23 mũi thi công (5 mũi thi công cầu dẫn; 3 mũi thi công mố, tuyến, cống, kè; 6 mũi thi công dầm thép, cáp dây văng, quan trắc; 9 mũi thi công thân trụ, mố cầu, cầu chính), với 54 cán bộ kỹ thuật, 302 công nhân và 72 máy móc thiết bị.

Công tác lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cơ bản hoàn thành ẢNH: NAM LONG

Trong đó, đào nền đường; xử lý nền đất yếu cắm bấc thấm; cọc xi măng đất đạt 100%; đắp nền K95 đạt 81%; cống thoát nước các loại 1/7 cống, đạt 14%; 1/1 cầu đang triển khai thi công đạt 100%.

Bổ sung gói thầu 35-XL, nhưng chưa chọn được nhà thầu

Đáng chú ý, dự án vừa bổ sung gói thầu xây lắp số 35-XL (thi công đoạn tuyến quốc lộ 60 bổ sung từ quốc lộ 91B đến quốc lộ 60 hiện hữu) đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp, phấn đấu khởi công gói thầu vào cuối tháng 10.2026.

Hai trụ tháp chính 23 và 24 cầu Đại Ngãi 1 đang thành hình ẢNH: NAM LONG

Đối với gói thầu số 35-XL (phía thành phố Cần Thơ), theo kế hoạch, đầu tháng 9.2026 địa phương bàn giao một phần mặt bằng của đoạn tuyến nối bổ sung (từ nút giao Nam Sông Hậu đến quốc lộ 60 hiện hữu). Tuy nhiên, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ được giao làm chủ đầu tư tiểu dự án và các địa phương mới thực hiện kiểm đếm xong 290/290 hộ.

Đồng thời, đã xác nhận thông tin pháp lý 238/290 hộ; đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã niêm yết công khai lấy ý kiến 120/290 hộ; hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trình thẩm định 38/290 hộ; đã phê duyệt 12/290 hộ (xã Đại Ngãi).

Các công nhân tăng ca để đảm bảo tiến độ dự án ẢNH: NAM LONG

Theo Ban Quản lý dự án cầu Đại Ngãi, tỷ lệ hộ dân đồng thuận với phương án đền bù rất thấp, lý do là giá đất đền bù thấp (chỉ bằng 1/3 so với giá đất đền bù năm 2023, giá đất hiện được tính theo quy định mới là địa phương ban hành hệ số K thay vì xác định giá đất cụ thể như trước đây).

Việc này dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng khó khăn và nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân của dự án. Dự kiến giải ngân trong quý 3/2026 của địa phương là 105 tỉ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân được 9,29 tỉ đồng.

Mưa, gió và côn trùng gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án ẢNH: NAM LONG

Nguồn vật liệu xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn. Công tác tập kết đá hộc về công trường để thi công phần kè gặp rất nhiều hạn chế. Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và các mỏ đá trên địa bàn thành phố đề nghị hỗ trợ ưu tiên nguồn đá hộc nhưng nguồn đá vẫn rất khó khăn. Nhu cầu cát và đất đắp cũng gặp nhiều khó khăn.

Thiếu vật liệu cũng là một vấn đề gây khó khăn cho dự án cầu Đại Ngãi ẢNH: NAM LONG

Về công tác đấu thầu gói thầu số 35-XL, hồ sơ mời thầu được đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 19.8 đến ngày 7.9 thì đóng thầu. Tuy nhiên, do không có nhà thầu quan tâm nên phải gia hạn đến ngày 25.9, dẫn đến việc giải ngân kế hoạch vốn bị chậm.

Dự án cầu Đại Ngãi nối Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ dự kiến hoàn thành năm 2028 ẢNH: NAM LONG

Ban Quản lý dự án 85 cũng đã kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP.HCM hỗ trợ, ưu tiên nguồn đá hộc cho dự án cầu Đại Ngãi trong tháng 10.2026, với nhu cầu khoảng 8.000 m3.

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14 km. Điểm đầu giao với quốc lộ 54, thuộc xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (trước đây là xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ (trước đây là xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng). Dự án gồm 2 công trình chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Đây là cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.













