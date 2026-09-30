UEH Mekong ký hợp tác với 21 cơ quan, doanh nghiệp

Ngày 30.9, Phân hiệu Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (UEH Mekong) tổ chức lễ khai giảng khóa 52 cùng với sự kiện lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp và họp mặt hướng đến kỷ niệm 50 năm UEH.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH, phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa 52 ẢNH: NAM LONG

Lễ khai giảng khóa 52 tại UEH Mekong với hơn 450 tân sinh viên nhập học chính thức. Đây không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một hành trình đại học, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi thế hệ sinh viên mới gia nhập trong năm kỷ niệm 50 năm UEH.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của khóa 52 và đại học không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình trải nghiệm, kết nối, đặt câu hỏi, khám phá và trưởng thành. Đối với UEH Mekong, sinh viên được kỳ vọng phát triển năng lực cho tương lai của bản thân, gắn tri thức với những vấn đề thực tiễn của vùng ĐBSCL, cùng địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng tìm kiếm những giải pháp thiết thực.

UEH Mekong ký kết hợp tác với 21 cơ quan, doanh nghiệp, mở rộng không gian hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, trải nghiệm thực tế và phát triển nguồn nhân lực ẢNH: NAM LONG

Tại buổi lễ, UEH Mekong đã ký kết hợp tác với 21 cơ quan, doanh nghiệp, mở rộng không gian hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, trải nghiệm thực tế và phát triển nguồn nhân lực. Hiện UEH đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp.

Các nội dung hợp tác hướng đến tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn thông qua các hoạt động: thực tập, học kỳ doanh nghiệp, tham quan thực tế, chuyên gia chia sẻ, góp ý và đánh giá chương trình đào tạo, chia sẻ tri thức và đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường thực tế, vận dụng kiến thức, nâng cao năng lực và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.