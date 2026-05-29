Tìm thấy thiếu niên đuối nước mất tích khi tắm sông Cổ Chiên

29/05/2026 17:44 GMT+7

Liên quan đến vụ nhóm trẻ tắm sông khiến 1 em đuối nước mất tích, Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long đã tìm thấy thi thể em này.

Cuối giờ chiều 29.5, Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long) cho biết, sau 1 ngày tìm kiếm, đội đã tìm thấy thi thể nam thiếu niên đuối nước mất tích chiều 28.5 và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Thi thể em B. được đưa lên bờ

Theo đó, tiếp nhận thông tin về việc nam thiếu niên 15 tuổi đuối nước mất tích do tắm sông vào chiều qua (28.5), Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long đã sử dụng 2 ca nô và 8 thành viên tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Sau gần 1 ngày tìm kiếm, đội đã tìm thấy thi thể em Đ.G.B (15 tuổi, ở phường Thanh Đức) gần nơi đuối nước mất tích chiều 28.5. Đội đã bàn giao thi thể em B. lại cho chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục đưa về cho gia đình an táng.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 28.5, 2 em Đ.G.B, V.K.T (15 tuổi) và T.C.T (14 tuổi, cùng ở phường Thanh Đức) đi tắm sông tại chân cầu Bạch Đằng, thuộc khóm 1, phường Thanh Đức.

Hiện trường nơi em B. bị đuối nước mất tích

Khoảng 30 phút sau, anh Lê Nguyễn Minh Quân (20 tuổi, ở khóm 1, phường Thanh Đức) ngồi câu cá tại bậc thềm gần chân cầu Bạch Đằng, nơi 3 em này đang tắm, thì nghe tiếng kêu cứu của 2 bé trai.

Anh Quân nhanh chóng lao xuống cứu 2 bé. Một tay anh kéo bé C.T, còn bé B. thì anh cõng trên lưng. Khi vào gần bờ, anh Quân đẩy C.T vào bờ; còn bé B. trên lưng thì vùng vẫy văng lại phía sau và chìm xuống.

Anh Quân lặn xuống tìm nhưng không gặp nên nhanh chóng lên bờ gọi người trợ giúp và người dân gọi báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Đức triển khai lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành tìm kiếm cứu hộ.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bé B. Do đêm tối, trời mưa, thủy triều lên cao và tại ngã ba sông Long Hồ và sông Cổ Chiên có dòng nước chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước mất tích tạm dừng lại.

3 trẻ đi tắm sông, 1 em đuối nước mất tích

