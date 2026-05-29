3 trẻ đi tắm sông, 1 em đuối nước mất tích

Sáng 29.5, tin từ Công an phường Thanh Đức (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp các cơ quan chức năng tìm kiếm bé trai bị đuối nước mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28.5, 2 em Đ.G.B, V.K.T (15 tuổi) và T.C.T (14 tuổi, cùng ở phường Thanh Đức) đi tắm sông tại chân cầu Bạch Đằng, thuộc khóm 1, phường Thanh Đức.

Nơi xảy ra vụ đuối nước ảnh: CTV





Khoảng 30 phút sau, anh Lê Nguyễn Minh Quân (20 tuổi, ở khóm 1, phường Thanh Đức) ngồi câu cá tại bậc thềm gần chân cầu Bạch Đằng, nơi 3 em này đang tắm, thì nghe tiếng kêu cứu của 2 bé trai.

Anh Quân nhanh chóng lao xuống cứu 2 bé. Một tay anh kéo bé C.T, còn bé B. thì anh cõng trên lưng. Khi vào gần bờ, anh Quân đẩy C.T vào bờ; còn bé B. trên lưng thì vùng vẫy văng lại phía sau và chìm xuống.

Nhiều người dân đứng theo dõi sự việc ảnh: CTV

Anh Quân lặn xuống tìm nhưng không gặp nên nhanh chóng lên bờ gọi người trợ giúp và người dân gọi báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Đức triển khai lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành tìm kiếm cứu hộ.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bé B. Do đêm tối, trời mưa, thủy triều lên cao và tại ngã ba sông Long Hồ và sông Cổ Chiên có dòng nước chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước mất tích tạm dừng lại.