Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

An Giang, Đồng Tháp liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước, 5 em tử vong

Trần Ngọc
Trần Ngọc
25/05/2026 14:55 GMT+7

Mới bước vào kỳ nghỉ hè 2026, nhưng nhiều tỉnh miền Tây như An Giang, Đồng Tháp đã xảy ra hàng loạt vụ đuối nước tử vong thương tâm.

Ngày 25.5, ông Nguyễn Thanh Luận, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh An Giang) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 24.5, em H.H.T (13 tuổi, lớp 8) và L.M.K (20 tuổi, học lớp 12; cả hai cùng ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn đến các ao nước cặp tuyến đường 3 Tháng 2 nối dài thuộc địa phận xã Bình An để câu cá. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, T. và K. xuống ao để tắm nhưng do không biết bơi nên cả hai bị đuối nước tử vong.

Xảy ra nhiều vụ đuối nước ở miền Tây - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang tổ chức tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước tử vong vào chiều 24.5

ẢNH: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC  và CNCH Công an tỉnh An Giang đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Trong buổi tối cùng ngày lực lượng đã vớt và bàn giao hai thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Còn tại Đồng Tháp, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 15.5, trên địa bàn xã Hiệp Đức xảy ra vụ đuối nước trên tuyến sông Ba Rài thuộc ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức. Nạn nhân là N.Q.T (17 tuổi ngụ phường Tân Phú, TP.HCM).  

Trước đó, N.Q.T và 5 người bạn cùng tắm sông. Sau đó, cả nhóm rủ nhau bơi qua sông Ba Rài (rộng khoảng 80 m), khi bơi đến giữa sông thì T. bị đuối nước, mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp mới tìm được xác nạn nhân.

Xảy ra nhiều vụ đuối nước ở miền Tây - Ảnh 2.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang triển khai công tác tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước

ẢNH: CTV

Cũng trong ngày 15.5, tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, một vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của hai anh em ruột. Trước đó, anh N.P.T (33 tuổi, trú tại ấp Mỹ Phú C, xã Tháp Mười) vừa làm việc nhà vừa trông hai con nhỏ chơi đùa xung quanh. 

Đến chiều cùng ngày, không thấy các con đâu, gia đình hốt hoảng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện cháu N.T.P (9 tuổi) và cháu N.Q.G.N (7 tuổi) đã tử vong do đuối nước tại đoạn Kênh 200, cách nhà khoảng 50 m. 


Tin liên quan

Rủ nhau đi câu cá, 2 nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Rủ nhau đi câu cá, 2 nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Các lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị đuối nước khi đi câu cá.

Khám phá thêm chủ đề

Đuối nước học sinh bị đuối nước AN GIANG đồng tháp tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận