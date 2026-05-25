An Giang, Đồng Tháp liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước, 5 em tử vong

Ngày 25.5, ông Nguyễn Thanh Luận, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh An Giang) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 24.5, em H.H.T (13 tuổi, lớp 8) và L.M.K (20 tuổi, học lớp 12; cả hai cùng ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn đến các ao nước cặp tuyến đường 3 Tháng 2 nối dài thuộc địa phận xã Bình An để câu cá. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, T. và K. xuống ao để tắm nhưng do không biết bơi nên cả hai bị đuối nước tử vong.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang tổ chức tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước tử vong vào chiều 24.5 ẢNH: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Trong buổi tối cùng ngày lực lượng đã vớt và bàn giao hai thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Còn tại Đồng Tháp, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 15.5, trên địa bàn xã Hiệp Đức xảy ra vụ đuối nước trên tuyến sông Ba Rài thuộc ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức. Nạn nhân là N.Q.T (17 tuổi ngụ phường Tân Phú, TP.HCM).

Trước đó, N.Q.T và 5 người bạn cùng tắm sông. Sau đó, cả nhóm rủ nhau bơi qua sông Ba Rài (rộng khoảng 80 m), khi bơi đến giữa sông thì T. bị đuối nước, mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp mới tìm được xác nạn nhân.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang triển khai công tác tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước ẢNH: CTV

Cũng trong ngày 15.5, tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, một vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của hai anh em ruột. Trước đó, anh N.P.T (33 tuổi, trú tại ấp Mỹ Phú C, xã Tháp Mười) vừa làm việc nhà vừa trông hai con nhỏ chơi đùa xung quanh.

Đến chiều cùng ngày, không thấy các con đâu, gia đình hốt hoảng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện cháu N.T.P (9 tuổi) và cháu N.Q.G.N (7 tuổi) đã tử vong do đuối nước tại đoạn Kênh 200, cách nhà khoảng 50 m.



