Rủ nhau đi câu cá, 2 nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Sáng nay 22.5, lãnh đạo UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Xã Hương Phố cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, trưa 21.5, N.V.Đ (học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi, ngụ thôn 1, xã Hương Phố) và N.H.T (học sinh lớp 10 Trường THPT Hương Khê, ngụ thôn 2, xã Hương Phố) rủ nhau đi câu cá.

Đến chiều muộn, không thấy các em trở về nhà, gia đình lo lắng nên đã phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ rà soát các khu vực sông suối, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể của cả hai nam sinh tại khu vực Khe Ấm (thuộc địa phận xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương liên tục phối hợp với các trường học tăng cường quản lý học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, sự cố thương tâm trên vẫn xảy ra ngay trước thềm kỳ nghỉ hè.

Theo thống kê của ngành y tế Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận liên tiếp nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 học sinh và trẻ em. Con số này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp khi địa phương vừa bước vào cao điểm mùa nắng nóng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các ban, ngành phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội ở địa phương, tăng cường rà soát, cắm biển cảnh báo và tổ chức các lớp dạy bơi sinh tồn khẩn cấp cho học sinh.