Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Rủ nhau đi câu cá, 2 nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
22/05/2026 08:45 GMT+7

Các lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị đuối nước khi đi câu cá.

Sáng nay 22.5, lãnh đạo UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Rủ nhau đi câu cá, 2 nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Xã Hương Phố cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước

ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, trưa 21.5, N.V.Đ (học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi, ngụ thôn 1, xã Hương Phố) và N.H.T (học sinh lớp 10 Trường THPT Hương Khê, ngụ thôn 2, xã Hương Phố) rủ nhau đi câu cá.

Đến chiều muộn, không thấy các em trở về nhà, gia đình lo lắng nên đã phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ rà soát các khu vực sông suối, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể của cả hai nam sinh tại khu vực Khe Ấm (thuộc địa phận xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương liên tục phối hợp với các trường học tăng cường quản lý học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, sự cố thương tâm trên vẫn xảy ra ngay trước thềm kỳ nghỉ hè.

Theo thống kê của ngành y tế Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận liên tiếp nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 học sinh và trẻ em. Con số này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp khi địa phương vừa bước vào cao điểm mùa nắng nóng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các ban, ngành phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội ở địa phương, tăng cường rà soát, cắm biển cảnh báo và tổ chức các lớp dạy bơi sinh tồn khẩn cấp cho học sinh.

Tin liên quan

Phú Thọ: 5 học sinh bị đuối nước khi tắm sông Lô

Phú Thọ: 5 học sinh bị đuối nước khi tắm sông Lô

Vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh xã Hương Phố Thi thể Đuối nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận