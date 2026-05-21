Giáo dục

Lớp học giữa biển khơi: 100% học sinh Trường Sa xuất sắc năm học 2025 - 2026

Bá Duy
21/05/2026 18:49 GMT+7

Cách đất liền hàng trăm hải lý, thầy và trò Trường tiểu học Trường Sa (Khánh Hòa) vẫn hoàn thành trọn vẹn năm học 2025 - 2026 với 100% học sinh tiểu học xuất sắc.

Ngày 21.5, tại đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa), Trường tiểu học Trường Sa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025 - 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện công chức đặc khu, lãnh đạo chỉ huy đảo Trường Sa cùng phụ huynh và học sinh nhà trường.

Năm học 2025 - 2026, dù còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, khoảng cách xa đất liền và ảnh hưởng của thời tiết biển đảo, thầy và trò Trường tiểu học Trường Sa vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.

Lớp học giữa biển khơi: 100% học sinh Trường Sa xuất sắc năm học 2025 - 2026- Ảnh 1.

Đảng ủy, Chỉ huy đảo Trường Sa tặng giấy khen, quà chúc mừng kết quả năm học 2025 - 2026 cho các em học sinh

ẢNH: ĐOÀN TRƯỞNG

Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, duy trì nghiêm túc nền nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong năm học, nhà trường duy trì sĩ số học sinh đạt 100%, huy động trẻ vào lớp đúng độ tuổi đạt 100%.

Kết thúc năm học, 100% học sinh khối tiểu học hoàn thành xuất sắc và được tặng giấy khen. Ở khối mầm non, 33,3% các cháu đạt danh hiệu "Bé xuất sắc", 66,7% đạt "Bé ngoan". Toàn bộ học sinh nhà trường cũng được Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng quà động viên, tiếp thêm niềm vui cho các em nơi đảo xa.

Lớp học giữa biển khơi: 100% học sinh Trường Sa xuất sắc năm học 2025 - 2026- Ảnh 2.

Đại diện học sinh của Trường tiểu học Trường Sa phát biểu tại lễ tổng kết năm học

ẢNH: ĐOÀN TRƯỞNG

Bên cạnh việc dạy và học, nhà trường chú trọng giáo dục tình yêu biển đảo qua những hoạt động mà không ngôi trường nào ở đất liền có được. Các em được chào cờ tại cột mốc chủ quyền cùng cán bộ chiến sĩ, dâng hương tại đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nhà thờ Bác Hồ và chùa Trường Sa trong các dịp lễ, tết.

Lớp học giữa biển khơi: 100% học sinh Trường Sa xuất sắc năm học 2025 - 2026- Ảnh 3.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, phát biểu động viên thầy trò nhà trường

ẢNH: ĐOÀN TRƯỞNG

Phát biểu tại lễ tổng kết, trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, biểu dương tinh thần vượt khó bám trường bám lớp của giáo viên, đồng thời ghi nhận sự cố gắng của học sinh và sự đồng hành của phụ huynh, cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp giáo dục nơi đầu sóng ngọn gió.

Khai giảng ở Trường Sa: Gắn kết tình quân dân

Học sinh trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây (Khánh Hòa) chính thức bước vào năm học mới với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và phụ huynh địa phương.

