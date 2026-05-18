Phú Thọ: 5 học sinh bị đuối nước khi tắm sông Lô

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 18.5, tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm trên, một nhóm thiếu nhi (học sinh cấp 2), trú tại Tứ Yên, xã Sông Lô đã ra khu vực sông Lô gần khu vực đình Yên Lập để tắm. Một em bị đuối nước, các bạn đi cùng phát hiện đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 5 học sinh. Công tác tìm kiếm và rà soát tại hiện trường sau đó được tiếp tục triển khai.



Chính quyền xã Sông Lô cũng đã họp khẩn và tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

