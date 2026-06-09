Quảng Trị: 3 học sinh tắm sông đuối nước, 1 em tử vong

Chiều nay 9.6, thông tin từ UBND xã Ninh Châu (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Trước đó, chiều 8.6, nhóm 3 học sinh gồm H.K.N (học lớp 4, Trường tiểu học Hàm Ninh), H.T.L.Đ (học lớp 4, Trường tiểu học Duy Ninh) và H.T.B.H (học lớp 2, Trường tiểu học Duy Ninh) rủ nhau ra tắm tại sông Kiến Giang đoạn đi qua thôn Phú Ninh.

Trong lúc tắm, cả 3 em không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân sinh sống gần khu vực đã hô hoán và lập tức tham gia cứu nạn, đưa được em Đ. và H. vào bờ an toàn. Riêng với em N., người dân mất hơn 10 phút mới tìm thấy và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, khu vực sông nơi xảy ra vụ việc từng xảy ra nhiều vụ đuối nước. Tính đến nay, đã có 5 học sinh tử vong do đuối nước tại khu vực này.

UBND xã Ninh Châu đang tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng, chống đuối nước; khuyến cáo trẻ em không tự ý tắm sông, hồ, ao, đập khi không có người lớn giám sát, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài.