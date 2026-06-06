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Thế giới

Lực lượng cứu hộ dừng tìm kiếm 2 người mắc kẹt trong hang động ở Lào

Văn Khoa
Văn Khoa
06/06/2026 16:26 GMT+7

Lực lượng cứu hộ ngày 6.6 đã ngừng tìm kiếm 2 người đàn ông bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở Lào hơn 2 tuần nay, theo AFP.

Theo truyền thông Lào, 7 người đàn ông địa phương đã bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaysomboun thuộc miền trung của Lào vào ngày 20.5 khi lũ quét chặn lối ra trong lúc họ đang săn dơi làm thức ăn và tìm vàng ở các khu khai thác mỏ cũ.

Lực lượng cứu hộ dừng tìm kiếm 2 người mắc kẹt trong hang động ở Lào - Ảnh 1.

Hai người đàn ông (ở giữa bên trái và ở giữa bên phải, có mang đèn trên đầu) được mọi người ôm chầm lấy sau khi ra khỏi một hang động ở tỉnh Xaysomboun của Lào vào ngày 30.5

Ảnh: AFP

Khoảng một tuần sau, các đội cứu hộ đã tìm thấy 5 người đàn ông đang co cụm trong một lối đi hẹp cách cửa hang khoảng 300 m. Đến ngày 29.5, một người được thợ lặn đưa ra ngoài và hôm sau, 4 người được hướng dẫn ra ngoài sau khi nước được bơm ra khỏi hang động bị ngập.

Sau đó, đội cứu hộ Lào và quốc tế vẫn tích cực tìm kiếm 2 người còn lại, nhưng vẫn không tìm thấy họ. Những người sống sót cho hay 2 người đàn ông mất tích đã vào hang một cách riêng biệt.

Ông Lee Kian Lie, một thợ lặn hang động người Malaysia tham gia chiến dịch vào ngày 28.5, hôm nay 6.6 cho AFP hay chiến dịch đã "kết thúc" vì việc tiếp tục tìm kiếm sẽ gặp rủi ro lớn hơn nhiều so với cơ hội cứu sống mong manh của hai người đàn ông mất tích.

"Nước trong hang đã có thể kiểm soát được, nhưng cửa hang bắt đầu trở nên không ổn định. Tiếp tục chiến dịch là rất rủi ro. Họ sẽ tiếp tục kiểm soát nước bằng cách bơm và đào bới tại các điểm có khả năng nước dâng lên để nước chảy ra nhanh hơn. Có lẽ một phép màu sẽ xảy ra. Mọi người đã cố gắng. Chúng tôi đã cố gắng. Tôi rất tiếc cho gia đình nạn nhân", ông Lee nói.

Ông Lee mô tả chiến dịch này là hoạt động cứu hộ nguy hiểm nhất mà ông từng trải qua, cho hay đội cứu hộ phải đối mặt với lũ lụt, cấu trúc hang động không ổn định và chất lượng không khí kém.

Trưởng nhóm cứu hộ người Thái Lan Kengkad Bongkawong hôm nay thông báo trên mạng xã hội rằng "không ai được phép vào bên trong hang động" vì "quá nguy hiểm cho bất kỳ người nào vào", nhưng hoạt động bơm nước sẽ tiếp tục diễn ra bên ngoài.

"Mặc dù chúng tôi không biết tình trạng hiện tại của 2 người đó, nhưng việc giảm mực nước bên trong hang động là cách tiếp cận tốt nhất hiện nay. Vẫn còn lương thực và đồ dùng sinh tồn mà chúng tôi đã đặt ở nhiều điểm khác nhau bên trong hang động. Nếu phép màu xảy ra, tôi tin rằng chuyên môn của họ sẽ giúp họ ra ngoài an toàn", ông Kengkad đăng trên Facebook.

Trước đó, ông Kengkad cho hay lượng nước mưa dâng cao đã làm giảm không gian thẳng đứng bên trong hang xuống còn khoảng 30 cm, bằng một nửa so với không gian mà lực lượng cứu hộ đã làm việc trong các giai đoạn đầu của chiến dịch. "Từ hôm nay trở đi, mưa sẽ ngày càng lớn hơn", ông cảnh báo trên Facebook hôm nay.

Hôm 5.6, các chuyên gia hang động hàng đầu, bao gồm thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi và Yoshitaka Isaji của Nhật Bản, đã rời khỏi hiện trường.

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