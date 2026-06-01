Phát hiện 'tiếng gõ đáp lại' nghi của hai người mắc kẹt trong hang động ở Lào

Các tiếng gõ được ghi nhận khi lực lượng cứu hộ đu dây xuống một đường hầm thẳng đứng mới được phát hiện. Nhóm cứu hộ hy vọng lối này có thể mở ra đường tiếp cận an toàn hơn vào khu vực hang ngập thuộc tỉnh Xaisomboun (miền trung Lào), dẫn tới một khoang sâu nơi 2 người mất tích có thể đang trú lại.

"Chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn tiếng gõ phát ra từ các nạn nhân bị mắc kẹt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận đã có tiếng gõ đáp lại các tín hiệu", chuyên gia lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong nói với CNN ngày 1.6.

Đội cứu hộ hướng dẫn những người bị mắc kẹt cách sử dụng thiết bị lặn trong hang động ngập nước tại tỉnh Xaisomboun, miền trung Lào ngày 30.5.2026 ẢNH: AFP

Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng cứu hộ ghi nhận tiếng gõ đáp lại ít nhất 2 lần. Kỹ thuật viên cứu hộ người Thái Lan Manat Artmongkron cho biết âm thanh kêu cứu dường như phát ra từ độ sâu khoảng 70 m bên dưới đường hầm thẳng đứng. "Âm thanh có vẻ chỉ cách khoảng 5 m, làm dấy lên hy vọng rằng những người mất tích có thể đang ở gần đó", ông viết trên Facebook ngày 1.6.

Vụ mắc kẹt xảy ra vào ngày 20.5, khi 7 người đàn ông đi vào một hang động tại khu vực hiểm trở thuộc tỉnh Xaisomboun để tìm vàng nhưng bị kẹt lại do mưa lớn làm lở đất, bịt kín lối ra. Năm người đã sống sót và thoát khỏi đường hầm trong một chiến dịch giải cứu phức tạp vào ngày 29 - 30.5. Cả 5 người sống sót đang hồi phục trong bệnh viện sau hơn một tuần chỉ uống nước cầm hơi và ngủ để giữ sức trong hang.

Lực lượng cứu hộ hiện tiếp tục cuộc chạy đua để tìm kiếm 2 người còn lại, được cho là đã vào hang bằng một lối khác. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng bản đồ được dựng lại với sự hỗ trợ của 5 người sống sót. Họ hy vọng đường hầm mới có thể nối với một lối đi khác nằm sâu bên trong khoang nơi các nạn nhân trước đó được tìm thấy.

Hiện tình hình tại cửa hang vẫn rất phức tạp do mưa gần đây gây lũ quét. Ông Bounkham Luanglath, Chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện nhân dân Lào, ngày 1.6 cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực "bơm nước ra ngoài để làm khô hang nhanh nhất có thể". Ngoài bơm nước, lực lượng chức năng cũng tìm cách chặn các nguồn nước đổ vào khu vực và xây thêm hồ chứa tạm nhằm ngăn tình trạng ngập tiếp diễn.