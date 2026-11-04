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    2 nam thanh niên dũng cảm lao xuống sông cứu sống nam sinh bị đuối nước

    Phạm Đức
    Phạm Đức

    Phát hiện có người bị đuối nước dưới sông Rào Trổ, 2 nam thanh niên ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã dũng cảm lao mình xuống dòng nước sâu, kịp thời lặn tìm và đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

    Trưa 4.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), xác nhận và biểu dương hành động đẹp, đầy dũng cảm lao xuống sông cứu sống người bị đuối nước của của anh Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi, ngụ thôn Mỹ Tân) và anh Trần Đình Trọng (34 tuổi, ngụ thôn Tiến Thượng).

    2 nam thanh niên dũng cảm lao xuống sông cứu sống nam sinh đuối nước- Ảnh 1.

    2 nam thanh niên lao xuống sông, kịp thời cứu sống nam sinh đuối nước

    ẢNH: TÂN KỲ

    Theo ông Cường, khoảng 5 giờ 50 cùng ngày, anh Hải đang đi qua cầu Rào Trổ (thuộc thôn Mỹ Lâm, xã Kỳ Thượng) thì phát hiện dưới sông có một bóng người đang chới với giữa dòng nước xiết.

    Ngay lập tức, anh Hải hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ, đồng thời lao thẳng từ trên cầu xuống sông, bơi nhanh về phía người gặp nạn.

    Cùng lúc đó, anh Trọng đang ở gần hiện trường cũng nghe tiếng tri hô. Biết có người đuối nước, anh Trọng lập tức nhảy xuống sông, phối hợp cùng anh Hải ứng cứu.

    Anh Hải kể lại: "Khi chúng tôi tiếp cận được vị trí thì nạn nhân đã bị dòng nước nhấn chìm hoàn toàn. Tôi lặn xuống mò một vòng nhưng không thấy. May mắn ngay sau đó, anh Trọng đã nắm được nạn nhân rồi kéo lên".

    Cũng theo anh Hải, thời điểm xảy ra vụ việc, trên bờ có một vài người dân nhưng do không biết bơi nên không ai dám mạo hiểm nhảy xuống.

    "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao cứu người nhanh nhất có thể, chậm một chút là nguy hiểm tính mạng ngay", anh Hải nói.

    Sau khi được hai "hiệp sĩ" đưa lên bờ sơ cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần tỉnh táo trở lại. Qua trò chuyện, em cho biết mình đang là học sinh cấp 2 trên địa bàn, đồng thời em đã cung cấp tên tuổi của bố mẹ và địa chỉ nhà để người dân liên hệ người thân đến đón về.

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