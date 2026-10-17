Cảnh sát cơ động Huế lao xuống sông cứu người

Ngày 17.10, Công an thành phố Huế cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ cảnh sát cơ động thuộc Tổ tuần tra 785 đã kịp cứu sống một nam thanh niên.

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16.10, khi đang tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung (phường Hương Trà), Tổ tuần tra 785 nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú . Đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người vừa nhảy xuống sông và đang chới với giữa dòng nước .

Khu vực đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân lao xuống sông cứu người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước tình huống khẩn cấp, đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế, đã lập tức lao xuống dòng nước, bơi ra để tiếp cận người đang bị chới với. Đồng thời, các thành viên trong tổ nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, phối hợp đưa người này vào bờ an toàn .

Nam thanh niên được xác định 21 tuổi, ở phường Hương Trà, thành phố Huế, đã nhảy cầu; đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để theo dõi, điều trị sức khỏe và tinh thần.

Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế sau khi cứu sống nam thanh niên ẢNH: TRẦN HỒNG

Tổ 785 là lực lượng chuyên trách tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, mới được thành lập và ra mắt ngày 8.10 . Sự việc diễn ra trong thời điểm lực lượng thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn" theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Huế, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở .