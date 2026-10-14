Người đàn ông gặp nạn trên phá Tam Giang khi đi đánh cá cùng vợ

Sáng 14.10, trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Huế), cho biết lực lượng đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tìm thấy thi thể ngư dân gặp nạn trên vùng đầm phá Tam Giang.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tìm kiếm nạn nhân ẢNH: VÕ TIẾN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13.10, ông Nguyễn Ngọc Lân (47 tuổi, ở tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, thành phố Huế) điều khiển thuyền gắn máy dài khoảng 6 m đưa vợ là bà Đặng Thị Bắc ra vùng đầm phá Tam Giang để đánh bắt cá.

Khi thuyền di chuyển đến vị trí cách cầu Thuận An cũ khoảng 800 m về phía cửa biển thì bất ngờ xảy ra va chạm với một phương tiện khác. Cú va chạm mạnh khiến chiếc thuyền của vợ chồng ông Lân bị chìm ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, những người dân gần đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và cứu được bà Đặng Thị Bắc đưa vào bờ an toàn. Riêng ông Lân bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động 1 ca nô chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến khu vực xảy ra tai nạn, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.



