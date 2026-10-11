Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi bị sét đánh trên sông Trường Giang

Sáng 11.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Đỗ Văn Phương (42 tuổi, ở thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành). Anh Phương mất tích sau khi bị sét đánh trong lúc chèo ghe đánh cá trên sông Trường Giang.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đến 7 giờ 30 phút ngày 11.10, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm thấy thi thể anh Phương tại đoạn sông gần đường 129, ngang vịnh An Hòa (xã Núi Thành), cách hiện trường nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 50 m.

Các lực lượng tìm thấy thi thể anh Phương sau gần 2 ngày mất tích ẢNH: DUY TRUNG

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể để gia đình đưa về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9.10, anh Phương cùng vợ là chị T.T.D (42 tuổi) chèo ghe đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Tam Giang, thuộc xã Núi Thành.

Trong lúc hai vợ chồng đang đánh cá, sét bất ngờ đánh trúng ghe khiến anh Phương rơi xuống sông và mất tích.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa giông, sấm sét.

Nghe tiếng sét đánh, người vợ ngồi phía trước ghe quay lại thì phát hiện chồng rơi xuống nước rồi chìm dần. Chị lập tức tri hô cầu cứu, người dân gần đó nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Trường Giang ẢNH: DUY TRUNG

Trong 2 ngày 10 và 11.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng quân sự, công an, biên phòng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, khu vực sông rộng và sâu.

Đến sáng 11.10, thi thể anh Phương được tìm thấy, kết thúc gần 2 ngày tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ sét đánh trên sông Trường Giang.