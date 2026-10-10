Xuyên đêm tìm người mất tích sau khi bị sét đánh trên sông Trường Giang

Ngày 10.10, UBND xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm ông Đỗ Văn Phương (42 tuổi, ở thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) mất tích trên sông Trường Giang do bị sét đánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9.10, ông Phương cùng vợ là bà T.T.D (42 tuổi) chèo ghe đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Tam Giang (thuộc xã Núi Thành).

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông Phương trên sông Trường Giang ẢNH: CTV

Trong lúc hai vợ chồng đang đánh cá, sét đánh bất ngờ trúng khu vực ghe khiến ông Phương rơi xuống sông và mất tích.

Phát hiện chồng gặp nạn, bà D. lập tức hô hoán cầu cứu. Nghe tiếng kêu, người dân ở gần khu vực nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng không thấy ông Phương.

Ngay trong đêm 9.10, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai trong sáng 10.10.

Tuy nhiên, đến 12 giờ ngày 10.10, ông Phương vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm trên sông Trường Giang.