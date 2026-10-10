Mưa gió, sấm sét đùng đùng: Đeo nhẫn, dây chuyền có dễ bị sét đánh?

Ngày 28.9, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) thông tin về việc một cô gái 33 tuổi ở Tây Ninh vừa được cứu sống sau khi bị sét đánh trên đường về nhà giữa lúc mưa giông.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, chị T. (33 tuổi), ngụ Tây Ninh, bị sét đánh khi đang trên đường trở về nhà sau ca làm việc giữa trời mưa giông lớn. Khi đi qua khu vực cánh đồng trống, thưa nhà dân và ít cây cối, chị bất ngờ bị sét đánh, ngã gục xuống đường.Được người dân phát hiện và đưa đến cơ sở y tế gần đó sơ cứu, chị T. được chẩn đoán xuất huyết não, sau đó chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa điều trị chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, bỏng độ I, II ở cánh tay và vai phải, vết cháy xém dọc vị trí đeo dây chuyền cùng nhiều tổn thương khác.Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, ý thức phục hồi, không còn vật vã, kích thích. Kết quả chụp CT sọ não không ghi nhận tình trạng xuất huyết tiến triển thêm.

Đeo trang sức có khiến sấm sét dễ... ghé thăm?

Giữa những ngày mưa giông, chi tiết vùng da cháy xém dọc vị trí đeo dây chuyền khiến không ít người có thói quen mang trang sức lo lắng.

Nguyễn Huy (29 tuổi), ngụ đường 9, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết anh thường đeo nhẫn, vòng tay và dây chuyền mỗi khi ra đường. Trước đây, Huy chỉ quan tâm nước mưa có làm trang sức xỉn màu hay không, nhưng nay lại băn khoăn về mức độ an toàn của phụ kiện kim loại khi trời giông sét.

Tương tự, Trần Thị Thu Thắm (28 tuổi), làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung (TP.HCM), chia sẻ cô là "tín đồ" trang sức, thường xuyên đeo nhẫn, bông tai, lắc tay... Không chỉ vậy, chiếc đồng hồ Thắm đeo hàng ngày cũng được làm bằng kim loại. "Đọc tin thấy nạn nhân bị bỏng xém da quanh cổ chỗ vị trí sợi dây chuyền, mình thấy khá lo lắng, không biết có nên tháo trang sức cất đi cho yên tâm hay không?", cô nói.

Nhiều người có thói quen đeo trang sức khi ra đường, nhưng liệu điều này có làm tăng nguy cơ bị sét đánh khi trời mưa giông? ẢNH MINH HỌA: AN VY

Giải đáp băn khoăn này, PGS.TS Trương Việt Anh, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết về nguyên lý, sét không "tìm" vật dẫn có điện trở nhỏ nhất từ khoảng cách xa. Sự hình thành kênh phóng điện phụ thuộc vào điện trường khí quyển, sự phát triển của kênh dẫn sét, chiều cao, độ nhô và mức độ cô lập của vật thể.

"Nhẫn, bông tai hoặc dây chuyền nhỏ không làm tăng đáng kể khả năng một người bị sét đánh, và càng không có cơ sở khuyên tháo trang sức để phòng sét thay cho việc tìm nơi trú ẩn", ông Việt Anh nhấn mạnh.

Theo ông Việt Anh, cần phân biệt khả năng bị sét đánh và hậu quả khi đã chịu tác động của sét. Kim loại có thể dẫn dòng điện, tạo điểm tiếp xúc nóng hoặc tham gia phóng điện cục bộ, khiến vết bỏng tại vị trí đeo trang sức nghiêm trọng hơn.

Đối với vết cháy xém dọc dây chuyền của bệnh nhân, ông Việt Anh phân tích có thể liên quan đến dòng điện xung gây nóng kim loại, phóng điện cục bộ giữa kim loại và da, hay dòng điện phóng qua bề mặt da, quần áo ẩm.

Tuy nhiên, theo ông Việt Anh, chỉ từ vết bỏng không thể kết luận dây chuyền là "điểm hút sét", mà cần xác định đường đi của dòng sét chính hay khẳng định nạn nhân bị sét đánh trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đang lái xe ngoài đường, nghe tiếng sấm phải làm gì?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, cho biết dòng điện cực lớn từ tia sét có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột, tổn thương não, mất ý thức, liệt các chi, ngừng thở, bỏng da và tổn thương thính giác.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn khi nghe tiếng sấm, tránh di chuyển qua đồng ruộng, bãi đất trống, đứng dưới cây cao, gần cột điện hay công trình kim loại.

Chuyên gia khuyến cáo cần cẩn trọng khi di chuyển trong trời mưa ẢNH: AN VY

PGS.TS Việt Anh lưu ý người đang đi xe máy cần chủ động dừng hành trình, tìm nơi trú trong nhà kiên cố hay ô tô mui cứng đóng kín cửa. Mái hiên hở hay gốc cây đều không phải nơi trú sét an toàn.

Ông Việt Anh cũng cho biết điện thoại di động không cắm sạc không "hút sét". Mối nguy thực sự là tiếp tục đứng ngoài trời khi có giông. Trong nhà, cần tránh sử dụng thiết bị nối trực tiếp với ổ điện hoặc điện thoại có dây.

Ông Việt Anh khuyên người tham gia hoạt động ngoài trời chỉ nên tiếp tục sau ít nhất 30 phút kể từ tiếng sấm sét cuối cùng. Người nghi bị sét đánh cần được đánh giá y khoa sớm, dù còn tỉnh táo và chỉ có vết bỏng nhỏ, nhằm phát hiện các tổn thương tim mạch, thần kinh, thính giác và chấn thương kèm theo.



