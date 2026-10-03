'Săn' đồ cũ của người nổi tiếng: Giày chục triệu bán lại 2,5 triệu đồng

Ngay từ lối vào phiên chợ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần trên đường Xuân Thủy, P.An Khánh (TP.HCM), một tấm bảng viết tay đã khiến nhiều người dừng lại đọc. Dòng giới thiệu nhắc đến những cái tên nổi tiếng như Quang Vinh, Diệp Bảo Ngọc, Đông Anh, Yumi Dương, Mèo Thảo Ngọc càng khiến không ít bạn trẻ tò mò muốn vào xem bên trong có gì.

Vừa được mua đồ giá rẻ, vừa sở hữu sản phẩm của thần tượng từng dùng

Không gian mua sắm không dựng gian hàng cầu kỳ mà bài trí gọn gàng theo từng khu vực: từ trang phục thường nhật, phụ kiện, túi xách, thú bông đến đồ trẻ em. Điểm cộng lớn khiến khách ghé phiên chợ bất ngờ là nhiều món đồ dù dán mác secondhand nhưng tình trạng còn mới tinh tươm, thậm chí chưa từng cắt nhãn mác.

Chiếm diện tích nổi bật nhất là khu vực thanh lý đồ của ca sĩ Quang Vinh với quy mô 4 gian hàng. Hồ Thái Hòa (23 tuổi), người trực tiếp hỗ trợ khu vực đồ của nam ca sĩ, cho biết số lượng sản phẩm mang tới lần này rất đa dạng, trong đó tâm điểm chú ý đổ dồn vào kệ giày.

Bạn trẻ hồ hởi đi lựa đồ si của người nổi tiếng ẢNH: AN VY

"Nhiều bạn vừa bước vào cửa là hỏi ngay góc đồ của anh Quang Vinh. Đắt khách nhất là đôi giày hợp tác giữa Nike và G-Dragon với họa tiết hoa cúc đặc trưng. Mẫu này lúc mới ra mắt có thời điểm giá thị trường hơn 10 triệu đồng, tại đây được bán lại khoảng 2,5 triệu đồng. Hay mẫu dép Crocs phiên bản hợp tác với Pop Mart cũng được bán tầm 2,4 triệu đồng", Hòa chia sẻ.

Hàng loạt đôi giày của người nổi tiếng được bày bán tại hội chợ với mức giá hấp dẫn ẢNH: AN VY

Theo Hòa, sức hút không chỉ nằm ở con số giảm giá. Hòa nói: "Nhiều người xem rất kỹ để tìm những mẫu độc bản khó kiếm bên ngoài. Có đồ đã qua sử dụng, nhưng cũng có rất nhiều món mới toanh. Khách thích vì vừa mua được đồ hiếm giá mềm, vừa tò mò muốn biết món đồ từng nằm trong tủ của nghệ sĩ mình yêu thích trông ra sao".

Nhiều cái tên xuất hiện tại phiên chợ ẢNH: AN VY

Cảm giác "đào kho báu" độc bản

Với những tín đồ mê đồ si, cảm giác lật từng chiếc móc áo, soi từng đường kim mũi chỉ giữa một "rừng" đồ hiệu để tìm ra món vừa vặn với mình mang lại trải nghiệm phấn khích khó tả.

Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), cầm trên tay chiếc áo len dệt kim và một món phụ kiện vừa chọn được sau gần 1 tiếng đồng hồ chọn lựa. Hoàng Anh chia sẻ: "Nếu chỉ vì là đồ của người nổi tiếng thì mình chưa chắc bỏ tiền. Tiêu chí đầu tiên vẫn phải là kiểu dáng hợp gu, chất vải tốt và giá hợp lý. Nhưng thú thật, việc biết món đồ từng gắn với phong cách của một người có gu thẩm mỹ tốt khiến mình tò mò và yên tâm hơn về xuất xứ".

Nhiều chiếc áo được chủ nhân bảo quản kỹ trong túi ni lông ẢNH: AN VY

Ở góc kệ giày, Lê Minh Khang (24 tuổi), làm việc trên đường Võ Nguyên Giáp, P.Thảo Điền (TP.HCM), dành khá nhiều thời gian xem từng mẫu sneaker. Khang cho biết anh xem việc đi garage sale như một dịp "săn" những món đồ mình từng thích nhưng trước đây khó tiếp cận vì giá cao.

"Nhiều mẫu lúc mới ra mắt có giá khá cao nên mình không nghĩ đến chuyện mua. Khi được bán lại với mức giá dễ chịu hơn, nếu tình trạng còn tốt thì rất đáng cân nhắc. Việc món đồ từng thuộc về ai chỉ là câu chuyện thú vị đi kèm, còn với mình, quan trọng nhất vẫn là thiết kế có độc, lạ và hợp sở thích hay không", Khang nói.

Trần Nguyễn Khánh Linh (25 tuổi), ngụ đường 13, P.Bình Trưng (TP.HCM), lại hào hứng với tính "độc bản". Cô chia sẻ: "Đồ ở đây gần như mỗi mẫu chỉ có đúng một chiếc duy nhất, không lo đụng hàng. Cảm giác lục lọi và tình cờ bắt gặp thứ sinh ra dành cho mình giống như đi đào kho báu vậy".

Đại diện ban tổ chức cho biết đây là lần thứ 4 phiên chợ được tổ chức và là sự kiện mở màn trong năm nay. Mỗi năm chỉ tổ chức khoảng 1 - 2 đợt lớn, dự kiến phiên tiếp theo sẽ diễn ra sát dịp Giáng sinh.

Phụ kiện, giày dép, đồ trẻ em... món nào cũng xuất hiện tại hội chợ ẢNH: AN VY

Khác với các hội chợ thanh lý tự phát, đại diện ban tổ chức cho biết các sản phẩm tại đây đều trải qua khâu chọn lọc kỹ càng, nói không với việc nhận đồ đại trà, kém chất lượng. Đồ đưa lên kệ phải đảm bảo còn nguyên phom dáng, khả năng tái sử dụng cao và có tính thẩm mỹ. Nhiều nghệ sĩ mua sắm để ghi hình hay đi sự kiện một lần rồi cất tủ, khiến món đồ rơi vào quên lãng dù vẫn còn mới gần như nguyên vẹn.

Theo ban tổ chức, garage sale không đơn thuần là nơi xả bớt đồ chật tủ, mà hướng đến câu chuyện tiêu dùng bền vững. Đó là giúp những món đồ tốt tìm được chủ nhân mới, thay vì tiếp tục nằm im trong tủ quần áo.