Cái kết bất ngờ của chàng trai từng muốn nghỉ học đại học vì khó khăn

Trong bộ vest chỉn chu, Trần Văn Hào (24 tuổi), quê An Giang, liên tục chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh, tự tin dẫn dắt chương trình trên sân khấu Lễ tốt nghiệp Chương trình Giáo dục Christina Noble (CNEP) mùa 3 tại Tổng Lãnh sự quán Anh ở TP.HCM.

Phong thái sáng tỏa trên sân khấu của Hào khiến nhiều người chú ý. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là một hành trình không hề dễ dàng.

Vài năm trước, khi còn là sinh viên Trường ĐH An Giang (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), Hào từng phải cân nhắc một lựa chọn mà anh bạn không muốn nghĩ tới. Đó là tiếp tục học hay dừng lại để đi làm.

Hào xuất hiện đầy tự tin trên sân khấu trong vai trò MC song ngữ ẢNH: THÔNG NGUYỄN

Từng đứng trước ngã rẽ nghỉ học

Hào kể ba mẹ đều là công nhân tại các xưởng, nhà máy ở khu công nghiệp. Gia đình không khá giả, trong khi học phí và sinh hoạt phí trở thành áp lực không nhỏ khi Hào bước vào đại học.

Dù vậy, ba mẹ vẫn mong con được học hành đến nơi đến chốn. Bản thân Hào cũng tin rằng giáo dục có thể mở ra một con đường khác cho mình.

"Mình luôn tin rằng chỉ có đi học thì mình mới có cơ hội phát triển bản thân, tạo tiền đề để giúp ích cho gia đình và chính mình", Hào chia sẻ.

Hào của hiện tại, sau những năm tháng từng đứng trước ngã rẽ nghỉ học vì khó khăn ẢNH: AN VY

Có thời điểm, khó khăn tài chính khiến Hào đứng trước ngã rẽ phải ngưng học để đi làm. Sau khi thuyết phục gia đình rằng mình thật sự muốn tiếp tục con đường đại học, Hào nói bạn quyết định vừa học, vừa tự xoay xở phần lớn chi phí.

Hào kể tiếp từ năm nhất, bạn đã đi làm thêm. Những công việc Hào từng trải qua khá đa dạng, từ phục vụ, nhân viên kinh doanh đến dẫn MC ở các chương trình.

"Chi phí sinh hoạt từ năm nhất đến năm 4 mình đều tự trang trải. Một số học kỳ mình còn tự kiếm tiền để đóng học phí", Hào kể.

Đến năm 4, Hào giảm bớt công việc để tập trung cho việc học và nghiên cứu khóa luận. Cũng trong năm 2023, Hào biết đến một chương trình học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và quyết định nộp hồ sơ.

Hào nói khi ấy mình chỉ nghĩ đây là một cơ hội để thử sức, chứ không đặt nhiều kỳ vọng. Đến lúc nhận được thông báo trúng học bổng, khoản hỗ trợ đã giúp bạn giải quyết một phần học phí, sinh hoạt phí, đồng thời có thêm điều kiện trau dồi tiếng Anh, tin học và kỹ năng mềm.

Từ An Giang đến TP.HCM tìm cơ hội

Hào nói học bổng này cũng giúp bạn có cơ hội từ quê nhà lên TP.HCM tham gia tham gia các hoạt động dành cho sinh viên.

Với một chàng trai học đại học ở An Giang, những trải nghiệm tại TP.HCM khi ấy đem lại cho Hào nhiều cảm xúc mới mẻ.

"Mình được cọ xát, được mở mang tầm mắt, được tận mắt nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn lung linh và gặp những con người rất tử tế với mình", Hào nhớ lại.

Chính những trải nghiệm đó khiến bạn bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về việc đến TP.HCM sau khi tốt nghiệp để tìm kiếm một môi trường mới cho công việc và sự phát triển của bản thân.

Hào sau đó tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính - ngân hàng, Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM). Thời sinh viên, anh bạn nhiều năm nhận học bổng khuyến khích học tập của trường, là á quân cuộc thi Mic vàng AGU và từng đại diện trường tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Surindra Rajabhat University, Thái Lan.

Hiện tại, Hào làm việc ở bộ phận marketing truyền thông của Tập đoàn FPT. Hào nói khả năng tiếng Anh giúp cậu đảm nhận vai trò MC song ngữ cũng chủ yếu đến từ quá trình tự học. Từ thời cấp ba, Hào tự luyện phát âm, nói chuyện một mình, giao tiếp với bạn bè và tìm các ứng dụng để trò chuyện với người nước ngoài.

Hào tự nhận tiếng Anh của mình "chưa hoàn hảo", nhưng hiện có thể giao tiếp tốt và phục vụ công việc.

Trở lại nơi từng trao cho mình học bổng

Với Hào, việc trở lại chính chương trình mà mình từng nhận học bổng, lần này trong vai trò MC song ngữ, mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Hào nói vài năm trước, bạn là một sinh viên còn chật vật với học phí, sinh hoạt phí và từng đứng trước lựa chọn có nên tiếp tục đại học hay không. Cũng từ chương trình này, Hào nhận được một khoản hỗ trợ giúp mình có thêm điều kiện hoàn thành việc học và trau dồi những kỹ năng cần thiết.

Hào trong ngày trở lại với vai trò MC song ngữ tại Tổng Lãnh sự quán Anh ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Còn hiện tại, Hào đã tốt nghiệp, đi làm hơn 2 năm và trở lại sân khấu với một vị trí hoàn toàn khác. "Mình rất vui, hạnh phúc và tự hào. Việc được trở về, được đứng trên sân khấu, gặp mọi người và giới thiệu về công việc của mình giống như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành", Hào nói.

Từ chính trải nghiệm của mình, Hào cho rằng người trẻ có thể không thay đổi được xuất phát điểm, nhưng vẫn có thể thay đổi tư duy và con đường phía trước.

"Hãy cố gắng thật nhiều và đừng bi quan về hoàn cảnh, về số phận của mình ở thời điểm hiện tại, bởi đó cũng chỉ là một thời điểm chứ không phải kết quả của tất cả quá trình", Hào chia sẻ.

Câu chuyện của Hào cũng chạm đến nhiều sinh viên đến từ các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Lao động - Xã hội (cơ sở II).

Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa, sinh viên năm cuối ngành khoa học dữ liệu, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cho biết ở chương trình này, bạn biết có nhiều bạn vẫn chật vật với học phí, việc làm và tương lai.

Nghe hành trình của Hào và các anh chị đi trước, Nghĩa nói mình có thêm động lực và nhận ra "không hề đơn độc trong cuộc chiến vượt lên nghịch cảnh".