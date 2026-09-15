Ngư dân Quảng Trị bị sét đánh tử vong khi đang đánh cá gần bờ

Ngày 15.9, trên địa bàn xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ sét đánh khiến một ngư dân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 15.9, anh Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, trú thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch) cùng một thuyền viên khác đi đánh cá gần bờ. Trong lúc đang hoạt động trên biển, thuyền bất ngờ gặp sét đánh.

Thi thể nạn nhân được đưa vào bờ để lo hậu sự ẢNH: THANH LỘC

Anh Tuấn bị sét đánh tử vong. Người đi cùng trên thuyền sau đó điều khiển phương tiện, đưa thi thể anh Tuấn vào bờ để gia đình lo hậu sự.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Nam Trạch đã có mặt để nắm tình hình, xử lý vụ việc và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời tiết tại Quảng Trị có mưa giông. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt những người hoạt động trên sông, biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và nhanh chóng tìm nơi tránh trú khi xuất hiện giông sét.