Sét đánh chết 3 tấn cá lóc của người dân Quảng Trị

Chiều 31.7, thông tin từ ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư (Quảng Trị), cho biết chính quyền địa phương đang lập hồ sơ để đề nghị hỗ trợ một gia đình bị thiệt hại 3 tấn cá lóc do sét đánh.

Chính quyền địa phương, người dân đến động viên, ủng hộ gia đình ông Hiếu khắc phục thiệt hại ẢNH: UBND XÃ SEN NGƯ

Trước đó, vào chiều 28.7, trong một trận mưa giông lớn xảy ra trên địa bàn xã Sen Ngư, sét đã đánh trúng hồ nuôi cá lóc của ông Trần Văn Hiếu (ở thôn Lâm Tiến, xã Sen Ngư) khiến phần lớn cá bị chết, số còn lại trong tình trạng thoi thóp.

Số cá lóc trong hồ nuôi của ông Tiến đang sắp vào đợt thu hoạch nên mỗi con có trọng lượng từ 1,2 - 1,5 kg. Tổng số cá bị thiệt hại hơn 3 tấn, trị giá hàng trăm triệu đồng.

UBND xã Sen Ngư đã giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, đồng thời rà soát các quy định để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Nhiều người dân tại địa phương đã chủ động đến mua giúp số cá còn có thể sử dụng được, đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng mua cá ủng hộ, góp phần giảm bớt thiệt hại cho gia đình ông Hiếu.