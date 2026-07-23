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Đời sống

Gia cảnh éo le của gia đình có 2 chị em bị sét đánh tử vong

Đình Huy
Đình Huy

Đi làm nương về trong cơn giông, 3 mẹ con ở xã Mường Nhé (Điện Biên) bị sét đánh trúng. Hậu quả, 2 người con tử vong, người mẹ bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 23.7, trong căn nhà nhỏ ở bản Si Ma, cách trung tâm xã Mường Nhé (Điện Biên) gần 40 km, không khí tang thương bao trùm khi gia đình và dân bản lặng lẽ tổ chức tang lễ cho hai chị em V.T.L (5 tuổi) và V.T.N (11 tuổi).

Gia cảnh éo le của gia đình có 2 chị em bị sét đánh tử vong - Ảnh 1.

Người dân xót xa khi đến tang lễ của hai cháu nhỏ

ẢNH: HỮU THỈNH

Theo phong tục của người Mông, linh cữu hai cháu đặt ngay trong nhà sàn. Ngôi nhà hằng ngày luôn có tiếng cười của hai chị em nay chỉ còn tiếng khóc nghẹn và khói hương nghi ngút.

Bên ngoài, dù được sự động viên của bà con, họ hàng cùng các đoàn viên, thanh niên, nhưng anh Vừa A Dế (37 tuổi, bố các nạn nhân) vẫn ngồi thất thần, mắt đỏ hoe vì nỗi đau quá lớn.

Có mặt tại tang lễ của hai cháu nhỏ, ông Lê Hữu Thỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mường Nhé, cho biết, cuối chiều 22.7, trên địa bàn xã có mưa giông kèm theo sấm sét.

Gia cảnh éo le của gia đình có 2 chị em bị sét đánh tử vong - Ảnh 2.

Đại diện đoàn thanh niên, MTTQ xã Mường Nhé hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân

ẢNH: HỮU THỈNH

Thời điểm này, 3 mẹ con chị Giàng Thị Bia (36 tuổi, trú bản Si Ma) đi làm nương về. Khi cách nhà khoảng 100 m, cả 3 bị sét đánh. Hai cháu V.T.L, V.T.N tử vong tại chỗ, chị Bia bị ngất và được người dân đưa đi cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.

Nói về hoàn cảnh, ông Thỉnh cho biết, gia đình anh Dế và chị Bia là hộ nghèo trong xã, cuộc sống hết sức khó khăn, nguồn sống là nương rẫy, trong nhà không có vật gì đáng giá.

Vợ chồng anh Dế có 6 người con, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Các cháu đều được cha mẹ cho đến trường dù điều kiện vô cùng khó khăn.

"Cháu L. là con thứ 5, đang học mẫu giáo. N. là thứ 3, vừa học xong lớp 5. Do đang nghỉ hè nên hai cháu theo mẹ lên nương, không ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng", ông Thỉnh chia sẻ.

Gia cảnh éo le của gia đình có 2 chị em bị sét đánh tử vong - Ảnh 3.

Người thân các nạn nhân bật khóc trong bệnh viện

ẢNH: UBND XÃ MƯỜNG NHÉ

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Tối 22.7, ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé cũng đã có tờ trình xin kinh phí khẩn cấp từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

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