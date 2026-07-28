Nam ca sĩ 'Phép màu' đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Theo số liệu thống kê từ Google Trends, hôm 28.7, từ khóa liên quan đến Nguyễn Hùng bất ngờ được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng mạng về ca nhạc sĩ này. Cụ thể, từ khóa “Nguyễn Hùng Đan Thư” tăng 1950%, từ khóa “Nguyễn Hùng Mưa đỏ” tăng 550%, từ khóa “Phép màu” tăng 550%, từ khóa “Nguyễn Hùng Phép màu” tăng 450%...

Sở dĩ Nguyễn Hùng trở thành cái tên được quan tâm hiện tại vì mới đây, thông tin về chuyện tình cảm của anh gây xôn xao trên mạng xã hội. Vào thời điểm này, ca nhạc sĩ chưa có phản hồi nào về vụ việc.

Nhưng theo ghi nhận, nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của nam ca sĩ Phép màu, để lại nhiều bình luận trái chiều. Trong khi đó, bộ phận cộng đồng mạng mong chờ phía Nguyễn Hùng lên tiếng làm rõ về ồn ào.

Nguyễn Hùng là ai?

Hình ảnh Nguyễn Hùng tại một sự kiện âm nhạc Ảnh: Thành Luân

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, quê Gia Lai, là thành viên ban nhạc Maydays. Tên tuổi của anh được biết đến khi thể hiện loạt ca khúc như Phép màu (phim Đàn cá gỗ), Còn gì đẹp hơn, Kiếm đâu bây giờ, Hẹn lần sau... Cơn sốt của những sản phẩm âm nhạc này giúp giọng ca 9X thắng áp đảo ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc tại Làn sóng xanh. Cũng trong lễ trao giải này, Còn gì đẹp hơn đoạt giải Bài hát hiện tượng, còn Phép màu được vinh danh Ca khúc nhạc phim được yêu thích.

Ngoài ca hát, Nguyễn Hùng còn phát triển bản thân ở lĩnh vực diễn xuất. Anh từng gây chú ý khi đảm nhận vai Hải trong phim điện ảnh Mưa đỏ, gây ấn tượng với nét diễn mộc mạc, tự nhiên. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua Cảm ơn người đã thức cùng tôi và sắp tới sẽ hội ngộ khán giả với vai diễn trong Bò sữa bay.

Về cuộc sống riêng, hồi tháng 3.2026, Nguyễn Hùng vướng tin đồn đã chia tay bạn gái. Thời điểm đó, cô gái được cho là người yêu của nam nhạc sĩ thông báo trên mạng xã hội, đồng thời cho hay: "Rất biết ơn vì mọi người yêu thích mình và cả anh Hùng. Tụi mình vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc, về những bài viết mình đăng mình muốn giữ lại một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng trong mối quan hệ".