Người tung tin sai về Hải Đăng Doo bị phạt 7,5 triệu đồng

Trang chủ Công an TP.Đà Nẵng đăng tải thông tin Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.P.T.N (23 tuổi, TP.Đà Nẵng) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công dân Đỗ Hải Đăng (nghệ danh Hải Đăng Doo).

Hải Đăng Doo từng lên tiếng phủ nhận thông tin tiêu cực liên quan đến mình Ảnh: NVCC

Theo cơ quan công an, qua làm việc, bà N. thừa nhận đã sử dụng hình ảnh và đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật về nam ca sĩ Hải Đăng Doo trên trang cá nhân dù không có mối quan hệ hay trực tiếp chứng kiến các sự việc được đề cập. Người này thừa nhận do yêu mến nhân vật thông qua các chương trình truyền hình nên đã tự ý sử dụng hình ảnh, đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ trang chủ Công an TP.Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt bà N. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác không đúng quy định pháp luật.

Ồn ào của Hải Đăng Doo

Trước đó, vào đầu tháng 5.2026, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, hình ảnh và nội dung tiêu cực liên quan đến ca sĩ Hải Đăng Doo và một số nghệ sĩ khác. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, kéo theo nhiều đồn đoán và tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Trước ồn ào, Hải Đăng Doo được biết đến là nhà sáng tạo nội dung và ca sĩ. Anh gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi Ảnh: NVCC

Thời điểm vướng ồn ào, Hải Đăng Doo chọn im lặng. Sau đó, anh lên tiếng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng chất cấm và khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào với tài khoản mạng xã hội của bà N. - nhân vật được nhắc đến trong nhiều bài đăng lan truyền. Nam ca sĩ cho biết nhiều nội dung xuất hiện trên mạng đã bị cắt ghép, xuyên tạc hoặc tạo dựng bằng phần mềm nhằm gây ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống cá nhân cũng như công việc của anh.

Thời điểm đó, Hải Đăng Doo cùng ê-kíp pháp lý cũng thông báo đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ, sau đó chuyển cơ quan chức năng đề nghị xử lý các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhà sáng tạo nội dung và từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Anh trai say hi, Sao nhập ngũ, Tỏ tình hoàn mỹ...