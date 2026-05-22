Bị 'réo tên' khắp mạng xã hội, Ngọc Sơn có động thái gây chú ý

Theo số liệu của Google Trends, từ khóa liên quan đến Ngọc Sơn bất ngờ được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy mức độ quan tâm của dư luận dành cho nam nghệ sĩ. Cụ thể, từ khóa “anh ba Ngọc Sơn” tăng 2.950%, từ khóa “anh ba” tăng 1.450%, từ khóa “anh 3 Ngọc Sơn” tăng 1.050%, từ khóa “danh ca Ngọc Sơn” tăng hơn 500%...

Sở dĩ từ khóa liên quan đến Ngọc Sơn được tìm kiếm nhiều vì mới đây, nam nghệ sĩ bị nhắc tên trong một tin đồn tiêu cực. Thời điểm này, nhiều người hâm mộ nam ca sĩ không khỏi hoang mang, mong giọng ca 6X lên tiếng làm rõ.

Động thái của Ngọc Sơn

Ngoài livestream phủ nhận, Ngọc Sơn cho biết ông sẽ đi kiểm tra sức khỏe để làm rõ tin đồn Ảnh: NVCC

Trong buổi livestream được phát trên fanpage “Đại gia đình Ngọc Sơn”, nam nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận thông tin tiêu cực liên quan đến mình. Giọng ca Tình cha cho biết bản thân hiện khỏe mạnh, thậm chí hơn cả thời trẻ. Theo ông, điều này đến từ tình yêu thương của mọi người dành cho mình và nhờ tích cực rèn luyện thể thao, sống lành mạnh. "Tôi hay nói vui rằng: Bề ngoài hơi chút hao mòn/Bên trong nội thất vẫn còn thiếu nhi", ông chia sẻ.

Về những thông tin tiêu cực, Ngọc Sơn cho biết gia đình và những khán giả yêu thương ông không khỏi lo lắng. Ban đầu nam nghệ sĩ định không lên tiếng song sau đó quyết định chia sẻ một lần. Giọng ca Đêm cuối tâm sự thêm “bao nhiêu sóng gió cuộc đời nhưng vẫn đón nhận một cách tích cực". Nam nghệ sĩ quan niệm: “Người ta lo lắng cho mình là đúng. Người ta thương thì mới lo lắng cho mình”.

Trong buổi trò chuyện, nam nghệ sĩ còn ngẫu hứng đàn, hát và khoe vũ đạo trong loạt ca khúc quen thuộc theo yêu cầu của khán giả. Giọng ca 6X chia sẻ: “Nghĩ đến tình cảm của đại gia đình là tôi hay khóc. Nên tôi sống xứng đáng với tình yêu thương đó. Tôi sống hiếu thảo, giữ sức khỏe…“.

Nam nghệ sĩ nói thêm trước những thông tin tiêu cực, ông dạy các học trò phải bình tĩnh bởi bản thân quan niệm “người ta có la, có chửi là thương mình, nên lúc nào tôi cũng vui vẻ với đại gia đình”. Nam nghệ sĩ nói thêm: "Tôi có rất nhiều lời đồn trong cuộc sống, nhưng không giải thích hay cãi nhau với ai. Đến tin đồn này thì tôi quyết định livestream hát tặng đại gia đình và đi kiểm tra luôn".