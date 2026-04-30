Ngọc Sơn ngẫu hứng khoe vũ đạo ở tuổi U.60

Danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Phương Thanh có dịp hội ngộ trong một đêm nhạc được tổ chức tại Bắc Ninh. Trong 16 năm qua, chương trình đã trở thành điểm hẹn - nơi gặp gỡ giữa nghệ sĩ và khán giả, quy tụ nhiều sao Việt góp mặt.

Sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn khiến khán giả thích thú. Trên sân khấu, ông mang đến tiết mục Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Tình cha… trong sự cổ vũ của mọi người. Sau đó, nam nghệ sĩ còn thể hiện Anh em một nhà, kết hợp cùng vũ đạo ấn tượng. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn vẫn giữ được sự dẻo dai, nhiệt huyết nhờ tích cực rèn luyện về chất giọng và tham gia các hoạt động thể thao.

Ngọc Sơn miệt mài chạy show để có dịp gặp gỡ, phục vụ những khán giả yêu thương mình

Ở tuổi U.60, Ngọc Sơn vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Ông tham gia biểu diễn ở nhiều nơi, góp mặt trong các chương trình âm nhạc với vai trò giám khảo. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ về lý do chạy show ở hiện tại: "Là một nghệ sĩ thì được đứng trên sân khấu, gặp gỡ anh chị em đồng nghiệp và mang tiếng hát đến với đại gia đình luôn là một vinh hạnh to lớn nên không thể nào bỏ được".

Phương Thanh bất ngờ trước món quà đặc biệt của Ngọc Sơn

Xuất hiện cuối chương trình, ca sĩ Phương Thanh cũng mang đến loạt ca khúc gắn liền với sự nghiệp như Đêm lao xao, Trống vắng, Xuân hạ thu đông… Bên cạnh việc tái hiện những dấu ấn quen thuộc, nữ ca sĩ còn tạo điểm nhấn khi làm mới cảm xúc với các bản cover như Tái sinh và Ôm em được không, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Một khoảnh khắc giàu cảm xúc khác trong đêm nhạc là khi Ngọc Sơn bất ngờ tổ chức sinh nhật ngay trên sân khấu cho Phương Thanh. Nam danh ca đích thân mang bánh kem lên sân khấu, cùng hàng nghìn khán giả đồng thanh hát “Happy birthday”, tạo nên một không gian ấm áp, gần gũi. Đón nhận tình cảm của người anh trong nghề, Phương Thanh không giấu được sự xúc động.

Chia sẻ trên sân khấu, Phương Thanh cho biết cô đã yêu thích làn điệu quan họ Bắc Ninh từ khi còn nhỏ, từng xem bộ phim Đến hẹn lại lên và luôn dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này. Việc được đón sinh nhật ngay tại Bắc Ninh khiến nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động. Để đáp lại tình cảm của khán giả, cô đã thể hiện làn điệu quan họ Ngồi tựa song đào, như một lời tri ân gửi tới mảnh đất và con người nơi đây.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô, sự kiện còn được xem như biểu tượng của sự kết nối và sẻ chia, nơi âm nhạc trở thành cầu nối gắn kết người dân trong và ngoài khu vực. Qua nhiều năm tổ chức, sân khấu tại sân đình Trịnh Xá không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu và lưu giữ những giá trị văn hóa quen thuộc.

Ngoài Ngọc Sơn và Phương Thanh, chương trình còn quy tụ nhiều sao Việt như Lã Phong Lâm, Khánh An - á quân Solo cùng bolero, Nguyễn Thạc Bảo Ngọc, Mỹ Hạnh, Lâm Bảo Phi, Nguyễn Quốc Linh... Theo ban tổ chức, sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và lớp ca sĩ trẻ tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, hướng tới nhiều nhóm khán giả khác nhau.