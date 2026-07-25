Diễn viên Thư Đan lên tiếng về ồn ào hôn nhân

Thời gian qua, thông tin về chuyện đời tư của diễn viên Thư Đan lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Cụ thể, người đẹp 9X bị tố phản bội, từng giấu chuyện hôn nhân để thuận lợi cho sự nghiệp. Thời điểm xảy ra ồn ào, nhiều người chờ đợi phản hồi chính thức từ mỹ nhân phim Báu vật trời cho.

Mới đây, Thư Đan đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Cô nói trước đây, bản thân luôn chọn giữ sự riêng tư cho gia đình và những người thân yêu. Tuy nhiên với vụ việc lần này, người đẹp 9X quyết định lên tiếng nhưng không phải để tranh cãi hay phân định đúng sai, mà để những người đã yêu thương, đồng hành cùng mình hiểu rõ câu chuyện.

Phản hồi của Thư Đan

Phía Thư Đan cũng xác nhận với chúng tôi bài đăng trên trang cá nhân là quan điểm của nữ diễn viên về vụ việc Ảnh: ĐPCC

Thư Đan gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào vừa qua, khẳng định đây là điều bản thân chưa từng mong muốn xảy ra. Trong bài đăng, người đẹp xác nhận bản thân từng lập gia đình và có cô con gái nhỏ. “Trong suốt những năm qua, tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn vai trò của một người vợ và một người mẹ. Có những điều tôi làm được, cũng có những điều chưa trọn vẹn, nhưng tình yêu và trách nhiệm dành cho con chưa bao giờ thay đổi”, cô nói.

Diễn viên Cục vàng của ngoại nhấn mạnh “không ai bước vào hôn nhân với mong muốn sẽ có ngày phải chia tay”. Tuy nhiên, sau những nỗ lực, cô và chồng cũ không thể đồng hành cùng nhau. Với Thư Đan, đó là một quyết định khó khăn và đau lòng đối với cả hai.

Thư Đan hiểu rằng đang có rất nhiều thông tin và suy đoán trên mạng xã hội liên quan đến ồn ào hôn nhân. Tuy nhiên, cô chọn không phản hồi hay tranh luận về từng nội dung. Thay vào đó, người đẹp cho rằng một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm không thể được phản ánh đầy đủ chỉ qua một vài chia sẻ hay một góc nhìn. “Tôi tin rằng việc tiếp tục công khai những chi tiết riêng tư sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho bất kỳ ai, đặc biệt là con”, cô nói.

Thư Đan từng góp mặt trong một số phim như Cục vàng của ngoại, Báu vật trời cho Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên chia sẻ trong suốt quãng thời gian qua, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết cô đã lập gia đình. Thậm chí, nhiều khán giả theo dõi cô từ những ngày đầu cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng con và tổ ấm nhỏ. “Việc tôi hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trên mạng xã hội chưa bao giờ xuất phát từ mong muốn xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu sự tồn tại của chồng và con. Đó đơn giản là lựa chọn của một người mẹ mong muốn bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình mình trước những áp lực của mạng xã hội”, cô giải thích.

Thư Đan cho biết hiện tại, cô là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Điều người đẹp quan tâm nhất lúc này là sự bình yên và quá trình trưởng thành của con. Vì vậy, cô xin phép sẽ không chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân hay quá trình ly hôn.

“Không phải vì né tránh, mà vì tôi không muốn con lớn lên với cảm giác rằng việc ba mẹ không còn đồng hành cùng nhau sẽ khiến con phải chịu thêm những tổn thương hay thiệt thòi từ những tranh cãi của người lớn. Điều tôi mong nhất là con vẫn được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng dành cho cả ba và mẹ”, cô chia sẻ.

Thư Đan sinh năm 1999, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với các clip chia sẻ về chuyện làm đẹp, phong cách thời trang… Theo ghi nhận, kênh TikTok của cô có hơn 1,1 triệu lượt theo dõi, trong khi Fanpage đạt khoảng 700.000 lượt theo dõi. Gần đây, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong dự án Cục vàng của ngoại, Báu vật trời cho...