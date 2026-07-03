Nam diễn viên tiết lộ hôn nhân với vợ là bạn học cùng trường

Sinh năm 1985, quê Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp), Quách Hữu Lộc được khán giả biết đến sau khi đoạt giải á quân cuộc thi Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2009. Từ dấu mốc ấy, anh từng bước khẳng định tên tuổi qua hàng loạt phim truyền hình như Canh bạc tình yêu, Thử thách cuộc đời, Yêu vì tiền điên vì tình, Chuyện tình mùa thu, Tình yêu bất tử, Như hạt mưa sa, Nỗi đau ký ức….

Quách Hữu Lộc vẫn duy trì niềm đam mê với nghề dù thừa nhận cát sê công việc diễn xuất không ổn định Ảnh: NVCC

Điều khiến đồng nghiệp yêu mến Quách Hữu Lộc là thái độ làm nghề. Anh không đặt nặng vai chính hay vai phụ, cũng không quá bận tâm đến thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Diễn viên 8X nêu quan điểm: “Tôi chỉ mong được diễn. Với tôi, được đạo diễn tin tưởng, được khán giả yêu thương và mỗi lần vượt qua được một thử thách mới trong nghề đã là thành công".

Theo nam diễn viên Như hạt mưa sa, có rất nhiều đồng nghiệp cả đời chỉ đóng những vai rất nhỏ, thậm chí chỉ xuất hiện vài phân đoạn, nhưng gương mặt họ lúc nào cũng rạng rỡ vì được sống với đam mê. Chính điều đó khiến Quách Hữu Lộc càng thêm trân trọng nghề diễn.

Quách Hữu Lộc chụp ảnh cùng Lê Phương. Khi hoạt động nghệ thuật, anh không đặt nặng chuyện vai lớn, vai nhỏ mà luôn hết mình với từng cơ hội được trao Ảnh: NVCC

Quách Hữu Lộc thừa nhận nghề diễn không phải lúc nào cũng mang lại thu nhập như nhiều người nghĩ. Có những dự án, tiền cát sê chỉ vừa đủ để trang trải chi phí trang phục, đi lại và sinh hoạt trong quá trình quay phim.

Dẫu vậy, anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nghệ thuật để tìm một công việc khác. "Tình yêu nghề không cho phép tôi phân biệt vai lớn hay vai nhỏ. Chỉ cần được diễn đã là hạnh phúc", nam diễn viên 8X nói.

Hậu phương vững chắc của Quách Hữu Lộc

Để có thể bền bỉ với nghề, sự hỗ trợ từ phía gia đình là điều Quách Hữu Lộc luôn trân trọng. Nam diễn viên cho biết bà xã luôn là người thấu hiểu và ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật, dù công việc diễn xuất không phải lúc nào cũng mang lại thu nhập ổn định.

Quách Hữu Lộc trân trọng sự thấu hiểu của người bạn đời. Nhờ vậy, anh an tâm hơn khi hoạt động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Nói về một nửa của mình, nam diễn viên tiết lộ cả hai vốn học chung trường trung học phổ thông. Khi ấy, anh chỉ dám lặng lẽ dõi theo cô nữ sinh mình thầm thương sau mỗi buổi tan trường mà không biết cô cũng dành tình cảm cho mình.

Rồi cuộc sống đưa cả hai đi hai ngả: Hữu Lộc lên TP.HCM theo đuổi nghệ thuật, còn cô gái sang nước ngoài sinh sống. Nhiều năm sau, họ tình cờ gặp lại trong một lần cùng về quê. Cuộc hội ngộ đã giúp cả hai viết tiếp mối tình học trò dang dở, nên duyên vợ chồng và xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Với Quách Hữu Lộc, đó là món quà quý giá nhất mà cuộc đời dành tặng cho mình.

Nam diễn viên cho biết mình có thể toàn tâm toàn ý theo nghề cũng nhờ sự cảm thông và đồng hành của vợ. Chính bà xã là người luôn động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống để anh yên tâm gắn bó với phim trường. Trong tương lai, Quách Hữu Lộc tiết lộ vợ chồng anh dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn ở quê nhà sau nhiều năm làm việc tại TP.HCM.