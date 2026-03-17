Nghệ sĩ Lê Thiện nói lý do đóng phim ở tuổi 81, hé lộ về cát sê

Hôm 16.3, nhà sản xuất Anh Hùng vừa có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về dự án mới. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt gồm NSƯT Lê Thiện, diễn viên Thái Hòa, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Võ Tấn Phát, diễn viên Phương Thanh…

Lý do NSƯT Lê Thiện đóng phim 'Anh Hùng'

Tại sự kiện, dàn diễn viên cũng có những chia sẻ liên quan đến vai diễn trong phim. Ở tuổi 81, việc NSƯT Lê Thiện góp mặt trong dự án này gây tò mò. Nói về lý do, nữ nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn: “Khi ngỏ mời, đạo diễn Võ Thạch Thảo có nói một câu rằng “đây là tác phẩm đầu tay”. Tôi rất quý trọng những bạn diễn viên, đạo diễn trẻ tâm huyết với sự nghiệp. Thảo là một trong những đạo diễn mà tôi từng cộng tác và yêu quý, tôi xem Thảo như con cháu của mình”.

Theo NSƯT Lê Thiện, tác phẩm đầu tay ở vai trò đạo diễn có ý nghĩa đặc biệt đối với Võ Thạch Thảo. Nên khi được đặt vấn đề, bà sẵn sàng sắp xếp thời gian, lịch trình để đồng hành. Khi nói về cát sê, diễn viên Dù gió có thổi thẳng thắn: “Bạn ấy muốn trả bao nhiêu thì trả. Vì Thảo là người đạo diễn tôi rất quý, người nhỏ nhắn nhưng rất gan lì, và điều đó làm tôi xúc động”.

Dù đã đảm nhận không ít vai người cha nhưng Thái Hòa vẫn nhận lời đóng chính Anh Hùng. Về vấn đề này, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi đã làm việc với Thảo từ Cây táo nở hoa và tôi tin tưởng vào sự tinh tế của cô trong việc quan sát diễn xuất. Tham gia phim mới, tôi tin tưởng vào con người, quan điểm cuộc sống, tình yêu của cô nên tôi nhận lời. Trong quá trình tìm hiểu vai diễn, qua mỗi ngày tôi lại càng thích nó hơn”.

Về câu chuyện áp lực doanh thu, anh khẳng định không quan tâm và chỉ dành công sức cố gắng làm tốt nhất có thể và làm hài lòng đạo diễn.

Với chủ đề “lật mặt anh hùng từ thiện tiền tỉ”, đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận nhiều câu hỏi về nguồn cảm hứng có thật để thực hiện bộ phim. Trong đó, câu chuyện về mẹ Bắp rầm rộ mạng xã hội năm 2025 nhiều lần được đề cập. Phản hồi về những nghi vấn này, nữ đạo diễn khẳng định cô đã có ý tưởng về phim từ năm 2021, và đến năm 2024 mới bắt đầu phát triển.

“Khi làm phim Cây táo nở hoa cùng anh Thái Hòa, cả hai anh em từng có nói chuyện với nhau về ý tưởng này. Mãi đến 2024, tôi mới bắt đầu phát triển thành kịch bản vì phải đi tìm một điểm mấu chốt mình muốn kể. Dù có chuẩn bị từ trước nhưng sự va chạm với những câu chuyện thực tế là khó tránh khỏi. Khi nghĩ về câu chuyện và tình huống thực tế xảy ra, tôi có sự tham khảo nhất định nhưng dựa trên quan sát thời cuộc, từ xã hội đương thời chứ tôi đã biết chính xác phải kể gì. Từ thiện chỉ là bề nổi, đằng sau còn có câu chuyện người cha nữa”, cô cho biết.

Về những lời bàn tán về việc từ lĩnh vực truyền hình chuyển sang làm phim điện ảnh, Võ Thạch Thảo khẳng định xuất phát điểm của đạo diễn không quan trọng. Thay vào đó, cô đặt mục tiêu làm tốt nhất có thể, xem đây là môi trường rèn luyện kỹ năng kể chuyện của mình. “Tôi biết điện ảnh có yêu cầu kể chuyện khác, nhưng có chi tiết tương đồng giữa hai mảng là cảm xúc gửi đến khán giả. Tôi nghĩ rằng mình đã làm việc với một ê kíp trong mơ, bù đắp phần thiếu sót của tôi. Mỗi ngày làm việc với họ tôi học được nhiều thứ”, nữ đạo diễn bày tỏ.