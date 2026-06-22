Quang Minh cùng vợ kém tuổi đi sự kiện, tiết lộ cuộc sống hôn nhân

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh gây chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam để ủng hộ các nhà thiết kế. Đồng hành với nam diễn viên trên thảm đỏ là Tăng Khánh Chi. Nếu như vợ kém tuổi chọn thiết kế thanh lịch, tôn lên vóc dáng thon thả sau khi sinh thì sao phim Ngôi nhà bươm bướm ghi điểm khi ăn diện trẻ trung. Hiện tại, Quang Minh có cuộc hôn nhân viên mãn, chủ yếu dành thời gian để làm nghệ thuật và chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Nghệ sĩ Quang Minh và Tăng Khánh Chi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Ảnh: T.A

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Quang Minh vẫn say mê, nhiệt huyết với nghề diễn. Thời gian đầu khi trở về Việt Nam, ông thừa nhận “ai mời vai gì cũng tham gia”. Song ở hiện tại, diễn viên Đại tiệc trăng máu 8 thấy bản thân cần phải chọn lựa những nhân vật phù hợp. Không đặt nặng chuyện chính hay vai phụ, Quang Minh hy vọng có được những vai có đất diễn để khán giả “khi xem phim về sẽ nhớ về nhân vật của mình”.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Quang Minh

Hiện tại, Quang Minh có cuộc sống bình yên bên vợ là Tăng Khánh Chi, kém nam diễn viên 37 tuổi. Nói về chuyện tình cảm, nam nghệ sĩ cho rằng “tất cả là duyên số”. Quang Minh kể sau khi trở về cuộc sống độc thân, vì không biết nấu ăn nên đôi lúc ông thèm một bữa cơm gia đình. Đến khi gặp Tăng Khánh Chi, sự vun vén của cô gần như giúp nam nghệ sĩ dần mở lòng.

Nói về việc cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình, Quang Minh nói nhờ có sự chăm sóc của vợ dành cho con trai, ông an tâm hơn khi tham gia các dự án phim ảnh. “Chi cũng là mẹ đơn thân nên có kinh nghiệm và lo cho con lắm, nên tôi cũng yên tâm phần nào”, ông kể. Về mối quan hệ với con riêng của vợ, Quang Minh cho biết lúc đầu, ông có chút ngại ngùng. Tuy nhiên sau này, nam nghệ sĩ dần thay đổi suy nghĩ, không đặt nặng “con chung con riêng”. Nhờ đó mối quan hệ gia đình trở nên gắn kết hơn.

Quang Minh tiết lộ thời gian đầu, ông và vợ bất đồng trong chuyện chăm sóc con Ảnh: BTC

Nói về cuộc sống sau khi đón thêm thành viên mới, Quang Minh không giấu được niềm hạnh phúc. Dù bận rộn, ông vẫn dành thời gian bên cạnh, chăm sóc bé. Nam diễn viên thừa nhận bản thân không tránh khỏi áp lực khi làm cha ở tuổi 67. “Tôi thương con bao nhiêu thì càng lo bấy nhiêu. Cái lo đầu tiên là về sức khỏe. Tôi thấy thương con vì khi bé ra đời, ba đã không còn trẻ nữa. Cho nên tôi cố gắng giữ sức khỏe để lo cho con”, ông trải lòng.

Vì là người biết lo xa, cần kiệm nên Quang Minh không áp lực nhiều về kinh tế ở thời điểm hiện tại. Nam nghệ sĩ nói bản thân tích lũy được một số vốn để lo cho tương lai của con. “Con bám tôi nhiều hơn. Vì vợ cứng rắn hơn, tôi thì chiều con. Mỗi lần nghe con gọi ba là tôi như “đứt ruột”. Thương con bao nhiêu thì tôi muốn lo cho con bấy nhiêu”, diễn viên phim Đại tiệc trăng máu 8 tâm sự.

Thời gian đầu, Quang Minh và vợ gặp bất đồng quan điểm trong việc dạy con. Nam nghệ sĩ kể: “Có những cái tôi nói nhưng vợ không hiểu, cũng có những cái vợ nói tôi lại thấy ngang quá. Nhưng sau khi ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy tuổi mình bây giờ đã suy nghĩ lạc hậu rồi, lớp trẻ thì suy nghĩ khác. Những người trẻ bây giờ tư duy khác biệt hơn thế hệ tôi nhiều. Vợ tôi chịu khó mày mò, cần tìm hiểu gì đều lên mạng search, còn tôi lười biếng hơn”.