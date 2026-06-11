Cuộc sống của Lương Thế Thành - Thúy Diễm sau khi đón 'tin vui'

Cách đây không lâu, diễn viên Thúy Diễm gây chú ý khi chia sẻ thông tin mang bầu lần 2. “Món quà đặc biệt” này đến với cô và Lương Thế Thành vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, khiến cặp đôi không khỏi vỡ òa. Hiện tại, sao nữ 8X dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình mới. Trong khi đó, Lương Thế Thành vẫn tất bật với công việc nhưng vẫn dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Chia sẻ với chúng tôi, Lương Thế Thành bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Anh bộc bạch nhiều năm trước, 2 vợ chồng đã mong muốn có em bé thứ hai nên khi đón nhận tin vui này, họ không khỏi vỡ òa. “Trước đó, chúng tôi nghĩ chuyện con cái là trời cho nên cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. May mắn là ở hiện tại, gia đình lại có thêm thành viên mới nên ai cũng hạnh phúc”, anh bày tỏ.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc khi đón tin vui vào đúng dịp 10 năm ngày cưới Ảnh: NVCC

Nam diễn viên Bóng ma hạnh phúc cho biết trong quá trình mang thai, Thúy Diễm có sự thay đổi về suy nghĩ, tâm lý nên đôi lúc bản thân anh “không lường trước được”. Tuy nhiên, nam diễn viên chấp nhận “chịu hết những áp lực đó và đón nhận sự thay đổi từ vợ”. Anh hài hước: “Cho nên tôi lúc nào cũng muốn nhường nhịn vợ kể cả khi vợ chửi”.

Theo nam diễn viên 8X, lần mang thai thứ 2 của Thúy Diễm không khác nhiều so với lần đầu tiên, song người đẹp ốm nghén, khó chịu nhiều hơn. Hiện tại, cô gác lại công việc để nghỉ ngơi. Điều khiến Lương Thế Thành lo lắng ở thời điểm hiện tại chính là sức khỏe của người bạn đời.

Anh nói: “Hiện tại Diễm cũng có tuổi mà mang thai lần 2 nên tôi nghĩ sức khỏe là quan trọng nhất. Đó là yếu tố tôi quan tâm hàng đầu nên lúc nào cũng có người ở nhà để chăm sóc, quan sát vợ. Tôi phải thật kỹ về vấn đề này. May mắn là ba mẹ ruột của tôi cũng ở chung nên chăm sóc cho vợ rất tận tình, nhờ vậy mà tôi an tâm hơn khi đi làm”.

Lương Thế Thành gây tò mò khi góp mặt trong dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc dự kiến ra rạp vào 19.6 Ảnh: NSX

Khi được hỏi về chuyện tài chính, Lương Thế Thành cho biết bản thân không đặt nặng nên không quá áp lực. Anh nói từ trước đến nay, cả hai vợ chồng đều quan niệm cứ làm việc hết sức và cống hiến cho nghề. Khi Thúy Diễm gác lại các dự án để nghỉ ngơi, Lương Thế Thành thấy bản thân cần phải gánh vác cho gia đình. Tuy nhiên, anh xem đây là trách nhiệm của người đàn ông trong tổ ấm nên: “Tôi cảm thấy rất vui”.

Vai diễn mới của Lương Thế Thành

Sau Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành tiếp tục hội ngộ khán giả với vai diễn Bá Dũng trong Mesdames Thanh Sắc. Với dự án này, diễn viên 8X hợp tác cùng Thanh Hằng, Hồng Ánh…

Nói về thành công của Dũng trong Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành kể thời điểm dự án này phát sóng, nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của Thúy Diễm bộc bạch sự bức xúc. Thậm chí, có người còn tranh thủ “nhắc khéo”, mong người đẹp khuyên nhủ chồng. Dù cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng không ít nhưng với Lương Thế Thành, anh nhìn nhận theo hướng tích cực rằng bản thân vừa có thêm một vai diễn ấn tượng với khán giả.

Sao nam 8X bộc bạch: “Vì trước đến giờ tôi luôn mong muốn có những nhân vật để thử thách khả năng diễn xuất của mình nhiều hơn”.