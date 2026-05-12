Lương Thế Thành: Vợ chịu áp lực khi tôi đóng vai chồng bội bạc

Minh Hy
12/05/2026 09:34 GMT+7

Bức xúc vì vai diễn Hoàng Dũng của Lương Thế Thành trong 'Bóng ma hạnh phúc', nhiều khán giả không chỉ nhắn tin 'công kích' nam diễn viên mà còn tràn vào trang cá nhân của Thúy Diễm để 'kể tội'.

Lương Thế Thành nói gì về cái kết của Bóng ma hạnh phúc?

Thời gian qua, phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc "gây bão" khắp các nền tảng mạng xã hội. Khán giả không chỉ bức xúc vì sự trơ trẽn của "tiểu tam" Như Trang mà còn phẫn nộ trước cách hành xử của nam chính Hoàng Dũng (Lương Thế Thành thủ vai). Một số cư dân mạng cho rằng cái kết của bộ phim chưa thật sự thỏa đáng.

Thúy Diễm liên tục nhận được tin nhắn chỉ trích vai diễn của Lương Thế Thành từ khán giả

Tuy nhiên, Lương Thế Thành cho rằng đây là cái kết vừa phải, nhân văn cho các nhân vật trong phim. Những người lương thiện như Thanh Mai được sống cuộc đời cô mơ ước và không phải chịu đựng thêm bi kịch. Còn Như Trang và Hoàng Dũng đều tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong suốt khoảng thời gian phim phát sóng, Lương Thế Thành thừa nhận không chỉ anh mà bà xã Thúy Diễm cũng phải chịu áp lực từ cộng đồng mạng. "Bộ phim này không liên quan gì đến vợ tôi nhưng từ khi phim phát sóng đến bây giờ, ngày nào vợ tôi cũng bị cộng đồng mạng nhắn tin, nói tôi đừng mê muội và ngoại tình nữa", nam diễn viên chia sẻ.

Lương Thế Thành nói lúc đầu bà xã cảm thấy điều đó khá thú vị và hiểu đó là do cảm xúc của khán giả bị cuốn vào bộ phim. Tuy nhiên, nhiều khi lượng tin nhắn, bình luận nhiều quá thì Thúy Diễm cũng bực mình và có trách vui anh một chút. 

Vai diễn mới của Lương Thế Thành trên màn ảnh rộng

Vì Thúy Diễm cũng là diễn viên nên cô thấu hiểu áp lực mà Lương Thế Thành phải trải qua. Nam diễn viên 8X cho biết suốt thời gian qua, hai vợ chồng đồng lòng chịu đựng mọi thứ. Theo anh, bức xúc lần này của khán giả có phần dữ dội hơn so với những bộ phim trước. Chính vì thế, cả hai vợ chồng vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị trước phản ứng kịch liệt của người xem.

Trong thời gian tới, Lương Thế Thành tiếp tục tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim Mesdames Thanh Sắc, đóng chung với Thanh Hằng và Hồng Ánh. Đối với nam diễn viên 44 tuổi, vai diễn Bá Dũng lần này có hoàn cảnh, tính cách khác biệt với Hoàng Dũng. Nên đây là nhân vật mới lạ, thú vị của anh ở lĩnh vực phim điện ảnh.

Sự nghiệp và cuộc sống của Lương Thế Thành trước khi 'gây sốt' tại Running Man Vietnam

Dù đã 45 tuổi nhưng Lương Thế Thành vẫn giữ tinh thần nhiệt huyết, sự sung sức khi tham gia gameshow. Từng hành động biểu cảm của Lương Thế Thành đều khiến khán giả thích thú.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
