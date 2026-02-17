Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm, Quỳnh Lam rộn ràng khai xuân, chia sẻ hành trình thăng trầm
Video Giải trí

17/02/2026 20:30 GMT+7

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, khán giả có dịp hội ngộ dàn mỹ nhân quen thuộc của màn ảnh Việt - Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam - trong cuộc trò chuyện đầu xuân đầy cảm xúc. Không chỉ nhắc chuyện nghề, các nghệ sĩ còn mở lòng về cuộc sống, gia đình và những ước nguyện cho năm mới.

Dàn mỹ nhân phim xưa hào hứng hội ngộ

Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ các phim truyền hình ăn khách. Đặc biệt, vai diễn của họ trong thể loại phim xưa như Tiếng sét trong mưa, Lòng dạ đàn bà, Mộng phù hoa, Ải mỹ nhân, Luật trời… đều được người xem đón nhận nồng nhiệt. 

Vào ngày đầu năm mới, 5 mỹ nhân mang đến cho khán giả không khí vui vẻ với những câu chuyện hậu trường, những tin vui trong cuộc sống và ước nguyện đầu xuân. Ngoài ra, Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam còn hào hứng tham gia vào các thử thách vui nhộn của chương trình On Trending cùng với MC Quang Huy.

- Ảnh 1.

Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam hào hứng vì được gặp nhau dịp đầu năm

Ảnh: M.H

Để lắng nghe tâm tình đầu xuân của các người đẹp phim xưa, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending vào 20 giờ 30 ngày 17.2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Dàn mỹ nhân phim xưa mừng năm mới tại Báo Thanh Niên: Cùng gặp gỡ Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam mùng 1 Tết Bính Ngọ


