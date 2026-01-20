Sự nghiệp và cuộc sống của Lương Thế Thành trước khi 'gây sốt' tại Running Man Vietnam

Lương Thế Thành gây bất ngờ khi chơi gameshow
Sau 10 năm,
Lương Thế Thành không chỉ để lại dấu ấn khi tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong Hoàng tử quỷ mà còn khiến khán giả thích thú trong lần đầu tham gia gameshow. Nam diễn viên 8X hòa nhập nhanh chóng với dàn cast chính của mùa 3 và tạo ra những tình huống bất ngờ. Running Man Vietnam
Ở những chặng cuối của chương trình Running Man Vietnam mùa 3, khán giả khá ngạc nhiên với cách chơi của Lương Thế Thành. Tuy hiếm khi tham gia gameshow vận động nhưng anh lại chơi với tinh thần nhiệt huyết và không ngại lăn xả
Lương Thế Thành thoải mái "quăng miếng", thậm chí "cà khịa" cả Trấn Thành, Anh Tú Atus trong các thử thách
Từ cách suy luận, ánh mắt và hành động xé bảng tên dứt khoát của Lương Thế Thành cũng gây ấn tượng với khán giả. Sau chương trình, anh khiến khán giả bật cười vì khoe được bà xã Thúy Diễm thưởng 10 triệu đồng nhờ giành chiến thắng tại chương trình. Nhiều khán giả mong nam diễn viên
Cổng mặt trời góp mặt ở nhiều gameshow khác trong thời gian tới
Lương Thế Thành sinh năm 1982, từ khi còn là sinh viên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, anh đã có cơ hội đóng phim truyền hình. Những bộ phim truyền hình giúp tên tuổi của anh tỏa sáng có thể kể đến như
Miền đất phúc, Cổng mặt trời, Lối sống sai lầm, Mùi ngò gai, Một ngày không có em, Ải mỹ nhân...
Thời gian gần đây, Lương Thế Thành tái xuất màn ảnh rộng với vai trưởng làng Lỗ Đạt. Anh cho biết mình đã tích cực giảm cân và tập gym để có hình thể đẹp nhất khi lên phim. "Đó là lần đầu tiên Thúy Diễm nhìn thấy tôi nỗ lực tập luyện đến như thế, bà xã cũng thích và dành lời khen", nam diễn viên 8X chia sẻ
Ông xã của
Thúy Diễm không ngại nhận mình là "lính mới" ở lĩnh vực phim điện ảnh vì đã quá lâu không trở lại màn ảnh rộng. Vì thế, anh đã tự tạo áp lực cho chính mình cũng như phấn đấu để công chúng ngày càng yêu thích mình
Trong sự nghiệp diễn xuất, Lương Thế Thành đoạt giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất của HTV Awards 2009 và từng nhận đề cử giải Mai Vàng 2015. Ngoài ra, anh cũng là cái tên nổi bật ở sân khấu kịch
Song song đó, Lương Thế Thành còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc với diễn viên Thúy Diễm. Trong suốt những năm qua, anh chấp nhận lùi lại để chăm lo cho gia đình và tạo điều kiện để bà xã tỏa sáng trên con đường nghệ thuật
Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn cảm thấy may mắn vì tìm được bạn đời cùng làm nghệ thuật. Từ đó, cả hai thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ nhau để phát triển trong công việc
Dẫu vậy, cặp đôi này không ít lần vướng tin đồn rạn nứt. Đối diện với điều này, Lương Thế Thành thẳng thắn: "Tin đồn hai vợ chồng chia tay xuất hiện nhiều và khá lâu rồi, nên bây giờ hai vợ chồng miễn nhiễm với chuyện đó rồi. Tôi biết khi đã là nghệ sĩ thì không thể nào tránh được vấn đề đó", anh nói
Bình luận (0)