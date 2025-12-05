Lương Thế Thành và Thúy Diễm nói gì về tin đồn ly hôn?

Ở tuổi 43, Lương Thế Thành vẫn giữ vững phong độ mỹ nam màn ảnh Việt. Nam diễn viên duy trì hình ảnh lịch lãm, săn chắc, tạo dấu ấn nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, phù hợp với nhiều dạng vai từ chính diện đến phản diện.

Lương Thế Thành tái xuất điện ảnh, khoe body 6 múi săn chắc

Trong dự án điện ảnh Hoàng tử quỷ của bộ đôi Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Lý triều dị truyện của nhà văn Phan Cuồng, Lương Thế Thành thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng. Là phim thể loại cổ trang kinh dị, nam diễn viên dành trọn thời gian chuẩn bị cho vai diễn, tạm gác các hoạt động sân khấu, truyền hình và gia đình. Bên cạnh việc nghiên cứu kịch bản, Thành còn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giữ hình thể săn chắc, phù hợp với tạo hình nhân vật.

Sau gần 10 năm kết hôn, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn giữ gìn tổ ấm hạnh phúc dù đôi lúc vướng tin đồn trục trặc. ẢNH: FBNV

Về đời tư, Lương Thế Thành có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên Thúy Diễm. Cả hai được xem là cặp đôi đẹp và thực lực của làng phim Việt. Gần 10 năm về chung một nhà, vợ chồng nam diễn viên vẫn không ít lần đối diện những tin đồn thất thiệt xoay quanh hôn nhân vì thường xuyên bận rộn với các dự án cá nhân và ít khi xuất hiện cùng nhau.