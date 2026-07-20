Quỳnh Kool tiết lộ chuyện hôn nhân ở tuổi 30

Quỳnh Kool viết trên trang cá nhân: "Nếu có duyên ắt sẽ gặp. Nếu không thích đành độc thân". Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không ít người cho rằng đây là lần hiếm hoi Quỳnh Kool trực tiếp úp mở chuyện liên quan đến hôn nhân, ở thời điểm khá thành công trong sự nghiệp.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ diễn viên, phần lớn bình luận đều bày tỏ sự ủng hộ lựa chọn của cô. Nhiều khán giả cho rằng hôn nhân không phải cuộc đua, việc một người phụ nữ thành công, độc lập và chờ đợi đúng thời điểm để lập gia đình là điều hoàn toàn bình thường. Một số ý kiến khác lại hài hước tiếp tục "đẩy thuyền" Quỳnh Kool với các bạn diễn từng kết hợp ăn ý trên màn ảnh, nhưng đa số đều tôn trọng quan điểm sống của nữ diễn viên.

Quỳnh Kool là gương mặt nổi bật của màn ảnh phim giờ vàng ẢNH: NVCC

Quỳnh Kool vẫn chọn độc thân

Chia sẻ thêm về quan điểm hôn nhân, Quỳnh Kool khẳng định bản thân chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân. Bởi kết hôn là quyết định lớn nên không thể vì áp lực tuổi tác hay bất cứ lý do gì mà lựa chọn vội vàng. Điều cô mong muốn là gặp được người phù hợp, có sự đồng điệu về suy nghĩ và đủ trưởng thành để cùng xây dựng một gia đình lâu dài. Nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng tin vào chữ duyên trong tình cảm.

Ở tuổi 30, Quỳnh Kool thừa nhận bản thân đã thay đổi nhiều so với những năm đầu bước chân vào nghề. Nếu trước đây cô từng nghĩ tình yêu là tất cả thì hiện tại, nữ diễn viên nhìn nhận hôn nhân bằng sự tỉnh táo hơn. Sau nhiều trải nghiệm trong công việc cũng như quan sát những câu chuyện xung quanh, cô cho rằng sự chung thủy là nền tảng không thể thiếu của một mối quan hệ. Với Quỳnh Kool, khi niềm tin bị đánh mất thì rất khó để hàn gắn, vì vậy cô không chấp nhận sự phản bội trong tình yêu hay hôn nhân.

Ở tuổi 30, Quỳnh Kool khẳng định nếu chưa gặp người phù hợp thì độc thân cũng chẳng sao ẢNH: NVCC

Quan điểm này phần nào cũng được phản ánh qua những vai diễn gần đây của cô. Trong Chúng ta của 8 năm sau, Quỳnh Kool gây ấn tượng với vai Nguyệt - người phụ nữ mạnh mẽ đối diện với cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vai diễn đánh dấu bước trưởng thành rõ nét của cô trong diễn xuất.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Kool gần như chưa từng công khai bạn trai. Dù nhiều lần được khán giả ghép đôi với Thanh Sơn, B Trần hay một số đồng nghiệp khác nhờ "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, nữ diễn viên đều khẳng định đó chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Những năm gần đây, Quỳnh Kool liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Đừng bắt em phải quên, Hãy nói lời yêu, Ga-ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Chúng ta của 8 năm sau, Gió ngang khoảng trời xanh, Bước chân vào đời… Mỗi vai diễn đều cho thấy sự tiến bộ trong khả năng hóa thân, giúp cô trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của màn ảnh phim giờ vàng.

Quỳnh Kool đang cho thấy hình ảnh của một phụ nữ hiện đại, độc lập và chủ động với lựa chọn của mình. Sau màn ảnh, cô dành thời gian đi du lịch, đọc sách và tận hưởng sống, nghỉ ngơi sau mỗi vai diễn trước khi bắt đầu một dự án mới.