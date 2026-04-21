Quỳnh Kool trải lòng về hành trình làm nghề, hé lộ gu bạn trai ở tuổi 31

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh sinh năm 1995, được biết đến qua nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng. Cô bắt đầu được chú ý từ các clip giải trí trên mạng nhưng cũng kéo theo không ít định kiến. Sau đó, cô theo học Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.

Khi quyết định theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp, Quỳnh Kool gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Trong suốt 6 - 7 năm đầu, nữ diễn viên chủ yếu đảm nhận các vai quần chúng, tuyến phụ, xuất hiện thoáng qua mà không để lại nhiều dấu ấn.

Khoảng thời gian này được chính cô mô tả là “bế tắc”. Việc liên tục không có cơ hội thể hiện khiến Quỳnh Kool hoài nghi năng lực bản thân. Có lúc, cô nghĩ đến chuyện dừng lại vì cho rằng mình không đủ khả năng để được trao vai chính. “Tôi không phải kiểu người vụt sáng sau một đêm”, nữ diễn viên bày tỏ.

Quỳnh Kool cho biết từng trải qua giai đoạn bế tắc, nghĩ đến chuyện bỏ nghề trước khi dần ổn định như hiện tại ẢNH: FBNV

Bước ngoặt đến khi cô tham gia các dự án Quỳnh búp bê, sau đó là Đừng bắt em phải quên. Những vai diễn này giúp Quỳnh Kool dần được chú ý, thoát khỏi hình ảnh một gương mặt trẻ chỉ nổi tiếng nhờ mạng xã hội. Tuy nhiên, phải đến vai Hạnh trong Đừng làm mẹ cáu, cô mới thực sự được chú ý nhiều hơn và nhận giải thưởng Cánh diều vàng.

Đằng sau thành công là không ít đánh đổi. Quỳnh Kool cho biết cô từng gặp chấn thương ngay trên phim trường. "Tôi không bao giờ quên cảnh trong Quỳnh búp bê, tôi bị đàn chị tát lệch cổ, đau đến phát khóc. Hay phim Hãy nói lời yêu, 7 ngày liên tiếp tôi khóc từ sáng đến tối, không cắt được cảm xúc, tôi phải chui vào một góc khóc tiếp và uống thuốc giảm đau vì quá căng thẳng thần kinh", nữ diễn viên 9X chia sẻ.

Một trong những thay đổi rõ rệt của cô là cách nhìn về phản ứng của khán giả đối với vai diễn của mình. Nếu trước đây, những lời chỉ trích khiến cô buồn và mất tự tin, thì hiện tại, nữ diễn viên xem đó là dấu hiệu cho thấy vai diễn đã tạo được tác động. “Thà bị ghét còn hơn bị thờ ơ”, quan điểm này giúp cô cởi mở hơn với các dạng vai gai góc, nhiều tranh cãi.

Sắc vóc của Quỳnh Kool ở tuổi 31 ẢNH: FBNV

Sau gần một thập niên theo nghề, Quỳnh Kool không còn là gương mặt mới cần chứng minh bản thân. Tuy nhiên, cô cho biết vẫn giữ tâm thế cầu thị. Nữ diễn viên sẵn sàng lắng nghe góp ý từ đạo diễn, thậm chí không ngại thể hiện cảm xúc nếu cảm thấy mình chưa làm tốt.

Quan điểm tình yêu của Quỳnh Kool

Chia sẻ về đời sống cá nhân, Quỳnh Kool cho biết ở tuổi 31, cô không còn đặt ra những tiêu chuẩn quá xa vời hay những giới hạn cứng nhắc như trước. Nữ diễn viên cho rằng sau nhiều trải nghiệm, điều quan trọng là sự phù hợp và cảm giác an toàn trong một mối quan hệ.

Theo đó, hình mẫu lý tưởng của cô là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Quỳnh Kool thừa nhận bản thân đôi khi có cá tính khá mạnh, phần nào giống nhân vật Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh, nên cần một người đủ thấu hiểu và bao dung để đồng hành.

Ở giai đoạn này, cô ưu tiên sự ổn định và chiều sâu cảm xúc thay vì những rung động mang tính nhất thời. Theo nữ diễn viên, quan điểm này đến từ sự thay đổi trong nhận thức sau nhiều năm làm nghề và trải nghiệm cuộc sống.