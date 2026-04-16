Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32

Trưởng thành từ chương trình Vietnam Idol 2010, phong cách thời trang của Văn Mai Hương có sự chuyển mình rõ ràng từ năng động cá tính sang quý phái, quyến rũ theo từng giai đoạn âm nhạc.

Bước ra khỏi "vùng an toàn", Văn Mai Hương thử sức với lĩnh vực điện ảnh và gây ấn tượng bởi hình ảnh người phụ nữ thành đạt trong phim điện ảnh Thỏ ơi! của Trấn Thành. Doanh hơn 450 tỉ đồng của bộ phim cũng giúp nâng tầm tên tuổi của người đẹp gốc Hà Nội.

Trong thời gian này, Văn Mai Hương cũng nhận được nhiều lời khen khi theo đuổi gu thời trang tối giản nhưng không kém phần sang trọng.

Nhận thấy được sự đồng điệu, thương hiệu C.DAM quyết định lựa chọn Văn Mai Hương làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mới của mình Ảnh: C.DAM

Theo giám đốc sáng tạo Cường Đàm, anh đánh giá cao tinh thần không ngừng khám phá bản thân để mở rộng những giới hạn của giọng ca Ướt lòng. Và điều này phù hợp với định hướng của bộ sưu tập The Verge Ảnh: C.DAM

Trong bộ ảnh thời trang, Văn Mai Hương tạo ấn tượng với những chiếc đầm có phom dáng balloon phóng khoáng, váy lụa bất đối xứng kết hợp kỹ thuật draping đặc trưng Ảnh: C.DAM

Những trang phục Văn Mai Hương khoác lên người vừa mang đến sự nữ tính, vừa gợi mở nét phóng khoáng của phụ nữ đương đại Ảnh: C.DAM

Ở tuổi 32, Văn Mai Hương liên tục để lại nhiều dấu ấn ở cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Từ bản ballad Mưa tháng sáu, nữ ca sĩ 9X liên tiếp chinh phục người nghe bằng loạt hit Đại minh tinh, Vườn hồng, Ướt lòng... Ảnh: C.DAM