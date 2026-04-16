Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32

Từ sân khấu âm nhạc đến những thước phim trên màn ảnh rộng, Văn Mai Hương luôn mang đến cho khán giả sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang, tạo nên điểm nhấn riêng cho bản thân mỗi lần xuất hiện.
Trưởng thành từ chương trình Vietnam Idol 2010, phong cách thời trang của Văn Mai Hương có sự chuyển mình rõ ràng từ năng động cá tính sang quý phái, quyến rũ theo từng giai đoạn âm nhạc.
Bước ra khỏi "vùng an toàn", Văn Mai Hương thử sức với lĩnh vực điện ảnh và gây ấn tượng bởi hình ảnh người phụ nữ thành đạt trong phim điện ảnh Thỏ ơi! của Trấn Thành. Doanh hơn 450 tỉ đồng của bộ phim cũng giúp nâng tầm tên tuổi của người đẹp gốc Hà Nội.
Trong thời gian này, Văn Mai Hương cũng nhận được nhiều lời khen khi theo đuổi gu thời trang tối giản nhưng không kém phần sang trọng.
