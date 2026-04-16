Giải trí Đời nghệ sĩ

Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32

Minh Hy
16/04/2026 13:42 GMT+7

Từ sân khấu âm nhạc đến những thước phim trên màn ảnh rộng, Văn Mai Hương luôn mang đến cho khán giả sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang, tạo nên điểm nhấn riêng cho bản thân mỗi lần xuất hiện.

Trưởng thành từ chương trình Vietnam Idol 2010, phong cách thời trang của Văn Mai Hương có sự chuyển mình rõ ràng từ năng động cá tính sang quý phái, quyến rũ theo từng giai đoạn âm nhạc. 

Bước ra khỏi "vùng an toàn", Văn Mai Hương thử sức với lĩnh vực điện ảnh và gây ấn tượng bởi hình ảnh người phụ nữ thành đạt trong phim điện ảnh Thỏ ơi! của Trấn Thành. Doanh hơn 450 tỉ đồng của bộ phim cũng giúp nâng tầm tên tuổi của người đẹp gốc Hà Nội. 

Trong thời gian này, Văn Mai Hương cũng nhận được nhiều lời khen khi theo đuổi gu thời trang tối giản nhưng không kém phần sang trọng.

Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32 - Ảnh 1.

Nhận thấy được sự đồng điệu, thương hiệu C.DAM quyết định lựa chọn Văn Mai Hương làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mới của mình

Ảnh: C.DAM

Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32 - Ảnh 2.

Theo giám đốc sáng tạo Cường Đàm, anh đánh giá cao tinh thần không ngừng khám phá bản thân để mở rộng những giới hạn của giọng ca Ướt lòng. Và điều này phù hợp với định hướng của bộ sưu tập The Verge

Ảnh: C.DAM

Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32 - Ảnh 3.

Trong bộ ảnh thời trang, Văn Mai Hương tạo ấn tượng với những chiếc đầm có phom dáng balloon phóng khoáng, váy lụa bất đối xứng kết hợp kỹ thuật draping đặc trưng

Ảnh: C.DAM

Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32 - Ảnh 4.

Những trang phục Văn Mai Hương khoác lên người vừa mang đến sự nữ tính, vừa gợi mở nét phóng khoáng của phụ nữ đương đại

Ảnh: C.DAM

Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32 - Ảnh 5.

Ở tuổi 32, Văn Mai Hương liên tục để lại nhiều dấu ấn ở cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Từ bản ballad Mưa tháng sáu, nữ ca sĩ 9X liên tiếp chinh phục người nghe bằng loạt hit Đại minh tinh, Vườn hồng, Ướt lòng...

Ảnh: C.DAM

Phong cách thời trang của nữ diễn viên phim trăm tỉ ở tuổi 32 - Ảnh 6.

Tuy là "tân binh" và chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng Văn Mai Hương đã để lại dấu ấn đậm nét với vai Hải Lan trong Thỏ ơi!. Nét diễn tự nhiên, thoại giàu cảm xúc của chủ nhân hit Một ngàn nỗi đau đã khiến nhân vật này trở nên sống động và nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả

Ảnh: C.DAM

Theo Văn Mai Hương, tình yêu là một thứ tuyệt vời và cho cô nhiều năng lượng. Tuy nhiên, có giai đoạn nữ ca sĩ đắm chìm trong tình yêu đến mức không tập trung vào âm nhạc.

