'Sếp Giang' trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tái xuất phim giờ vàng

Phim Trời cao nguyên xanh có Khôi Trần tham gia là một trong những dự án truyền hình đáng chú ý của VTV trong năm nay, lấy bối cảnh Tây nguyên đầu những năm 2000, xoay quanh cuộc đấu trí giữa lực lượng an ninh với các đối tượng Fulro lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá. Không chỉ tái hiện những chuyên án nhiều cam go, bộ phim còn khắc họa đời sống, văn hóa và tình người nơi đại ngàn, qua đó tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ an ninh làm nhiệm vụ trên tuyến đầu.

Khôi Trần và nữ chính Ngọc Anh trong Trời cao nguyên xanh ẢNH: ĐPCC

Phim do NSƯT Mai Hiền đạo diễn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hà Việt Dũng, Ngọc Anh, Xuân Phúc, Doãn Quốc Đam… cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, bộ phim được thực hiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh Việt Nam (12.7.1946 - 12.7.2026); vì vậy không chỉ mang giá trị giải trí mà còn có ý nghĩa tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an trong thời kỳ mới.

Diễn viên Khôi Trần tái xuất với vai phản diện

Theo nguồn tin riêng, diễn viên Khôi Trần sẽ tái xuất trong Trời cao nguyên xanh với vai phản diện. Theo chia sẻ của Khôi Trần với Thanh Niên, nhân vật Phong do anh thủ vai là một kẻ phản quốc đội lốt doanh nhân, có mối quan hệ tình cảm với nữ chính do Ngọc Anh đóng và là tình địch của thiếu úy trẻ Quang Tuấn (Nguyễn Xuân Phúc).

Khôi Trần không phải là gương mặt xa lạ với truyền hình. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, anh đã có hơn một thập niên theo đuổi diễn xuất, tham gia nhiều dự án phim truyền hình ở cả phía nam lẫn phía bắc. Trong đó vai sếp Giang trong Chúng ta của 8 năm sau gây ấn tượng mạnh.

Sau Chúng ta của 8 năm sau, Khôi Trần tái xuất trong Trời cao nguyên xanh ẢNH: ĐPCC

Trong phim này, Khôi Trần vào vai Tổng giám đốc Công ty xây dựng Giang Khánh. Dù xuất hiện ở giai đoạn sau của câu chuyện nhưng nhân vật vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong thái đĩnh đạc, cách ứng xử chừng mực cùng hình ảnh một doanh nhân thành đạt nhưng không phô trương. Sếp Giang cũng là người mang đến một màu sắc mới trong mối quan hệ với cô giáo Nguyệt (Quỳnh Kool) , tạo nên tuyến cảm xúc nhẹ nhàng giữa những biến cố của bộ phim.

Khôi Trần cho biết thêm: "Sau Chúng ta của 8 năm sau, tôi vẫn tiếp tục những dự án phim của mình ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Với phim truyền hình giờ vàng, dù cũng có lời mời nhưng tôi chưa sắp xếp được thời gian. Lần tái xuất này cũng là cơ hội ý nghĩa với một dự án kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đặc biệt vai phản diện mang màu sắc khác với Chúng ta của 8 năm sau khiến tôi rất hào hứng".