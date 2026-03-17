Doãn Quốc Đam tiết lộ cuộc sống ở tuổi U.40

Thạch Anh
17/03/2026 16:37 GMT+7

Không chỉ gây ấn tượng với các vai diễn trong loạt phim truyền hình trên VTV, thời gian qua, Doãn Quốc Đam còn tích cực góp mặt trong những dự án điện ảnh ăn khách.

Sau khi gây dấu ấn với loạt vai diễn trong phim truyền hình, thời gian qua, Doãn Quốc Đam xuất hiện nhiều trên màn ảnh rộng. Điển hình là mới đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong Quỷ nhập tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn. Tính đến hiện tại, tác phẩm đạt hơn 81 tỉ đồng, liên tục dẫn đầu phòng vé từ khi ra mắt. Theo dự đoán, phim sẽ vượt mốc trăm tỉ trong vài ngày tới.

Lý do Doãn Quốc Đam đóng 'Quỷ nhập tràng 2'

Hình ảnh của Doãn Quốc Đam trong phim Quỷ nhập tràng 2

Ảnh: NSX

Theo Doãn Quốc Đam, đây không phải tác phẩm kinh dị đầu tiên mà anh có dịp thử sức. Tuy nhiên, trải nghiệm ở lĩnh vực điện ảnh mang đến cho nam diễn viên nhiều điều mới. “Ngoài Bắc rất ít phim điện ảnh, các dự án chủ yếu của nhà nước. Tôi thích điện ảnh từ khi còn học trong trường sân khấu. Thời điểm vào Nam quay hình cho Quỷ nhập tràng 2, tôi cũng đang có một dự án khác. Do đó, tôi buộc phải chấp nhận đi đi về về, có những hôm sáng tôi ở Hà Nội, đến 17 giờ lại bay xuống Cần Thơ để đảm bảo tiến độ. Ban đầu tôi hơi mệt một chút, nhưng đi nhiều tôi cũng thành quen”, anh nói.

Từ Truy tìm long diên hương đến Quỷ nhập tràng 2, Doãn Quốc Đam nói đây cũng là cách anh từng bước phát triển bản thân trong thị trường điện ảnh phía nam. Theo diễn viên 8X, bước đệm này giúp bản thân làm quen với nhà sản xuất, làm quen với khán giả…

“Thời điểm vào tập luyện cho Truy tìm long diên hương, tôi có gặp đạo diễn Pom Nguyễn. Đến khi nhà sản xuất ngỏ lời mời, nói rằng anh Quang Tuấn là người giới thiệu, lại có thêm chị Vân Dung tham gia và biết được đạo diễn nên tôi nhận lời góp mặt”, Doãn Quốc Đam kể.

Doãn Quốc Đam tại sự kiện ra mắt phim

Ảnh: NSX

Sao nam 8X chia sẻ hiện tại, anh muốn phát triển song song ở lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Bởi với Doãn Quốc Đam, mỗi mảng đều có cái hay và sự thú vị riêng. Nam diễn viên khẳng định bản thân không đặt áp lực khi làm phim, thay vào đó muốn tập trung cho hành trình xây dựng nhân vật. “Nếu phim tốt, được khán giả đón nhận thì mình cảm thấy vui. Còn nếu nó không tốt, tôi cũng sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo", anh chia sẻ.

Cũng theo Doãn Quốc Đam, thành công của một dự án phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không riêng gì diễn viên. Do đó, anh quan niệm cứ cố gắng làm hết sức, còn lại mọi việc do trời định. Về tâm thế đón nhận lời khen chê, Doãn Quốc Đam nói: “Nếu không làm phim, tôi điêu khắc, tập đàn, nên gần như không có thời gian để quá quan tâm những lời khen chê. Tôi có đọc và chắt lọc để biết chứ không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều”.

Chia sẻ về cuộc sống riêng, Doãn Quốc Đam nói phía sau ánh đèn sân khấu, anh cũng như bao nhiêu người bình thường khác, cố gắng mưu sinh để lo cho bố mẹ và những người thân trong gia đình. Anh bộc bạch: “Mọi thứ nó cũng sẽ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày. Nhưng tôi không áp lực kinh tế. Làm nghề rồi, tôi chỉ nghĩ mình phải làm sao để mọi thứ tốt nhất thôi. Với nguồn thu nhập hiện tại, tôi thấy ổn để lo được những thứ mình thích”.

Bận rộn với công việc nghệ thuật, Doãn Quốc Đam vẫn cố gắng cân bằng thời gian cho bản thân và gia đình. Diễn viên 8X kể thêm: “Lúc rảnh, tôi dành thời gian đó cho cuộc sống đời thường. Còn khi trở lại với công việc, tôi tập trung cho vai diễn để mang lại sự hài lòng cho khán giả”.

Tin liên quan

Doãn Quốc Đam đóng phim hài

Doãn Quốc Đam đóng phim hài

Sau nhiều năm gắn bó với những vai diễn gai góc và có chiều sâu tâm lý, diễn viên Doãn Quốc Đam bất ngờ xuất hiện trong dự án phim hài 'Trùm Sò' của đạo diễn Đức Thịnh.

Khám phá thêm chủ đề

Doãn Quốc Đam Diễn viên Doãn Quốc Đam Quỷ nhập tràng phim điện ảnh
